В Казахстане возобновили прием старых автомобилей за денежную компенсацию

До конца 2017 года пункты сбора примут за денежную компенсацию - 12 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств. Условия программы остаются прежними: ВЭТС оценивается по двум категориям: за автомобили полной комплектации - 150 тысяч тенге и за транспортное средство неполной комплектации - 48 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Оператор РОП.

Прием легковых автомобилей по данной Программе начнется с 26 августа 2017 года.

Напомним, с 16 августа 2017 года Программа по выкупу старых автомобилей была временно приостановлена, ввиду досрочного освоения выделенной на 2017 год квоты на выкуп старых автомобилей. Вопрос о выделении дополнительной квоты находился на согласовании Министерства энергетики РК. По данной Программе, пунктами сбора Оператора РОП (по данным на 15.08.2017 г.) было принято - 27 665 старых автомобилей, общий размер денежной выплаты, на тот момент, составил - 4 146 078 000 тенге.

Также в Казахстане продолжается Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств.

За период с 26 июня 2017 г. по 25 августа 2017 г. в рамках Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Оператором РОП было выдано 1 116 скидочных сертификатов. Из них 417 сертификатов уже были использованы владельцами на покупку 245 автомобилей отечественного производства.

На реализацию Программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Министерством энергетики РК определена следующая квота:

По категории М 1 (легковой транспорт) - 20 тысяч ВЭТС,

По категории M2, N1, N2 (пассажирский и грузовой ТС) - 1836,

По категории M3, N3 (пассажирский (свыше 5 тонн) и грузовой транспорт (свыше 12 тонн) - 1164 транспортных средств.

На сегодняшний день Оператором РОП в рамках реализации Программы по выкупу старых автомобилей и Программы утилизации ВЭТС по скидочным сертификатам принято на дальнейшую утилизацию - 28 781 транспортных средств.

Реализация программы утилизации ВЭТС позволит обновить автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически чистых транспортных средств и способствует формированию инфраструктуры утилизационной отрасли.