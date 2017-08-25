Утверждены Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих государственных организаций культуры

В соответствии с подпунктом 17) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года утверждены Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих государственных организаций культуры. Должностные обязанности: руководит творческой, производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью зрелищной и театрально-зрелищной организации (далее - Организация); обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества; организует работу по борьбе с коррупцией; определяет политику и стратегию деятельности организации; организует финансовое и материальное обеспечение, разработку календарных и перспективных репертуарных планов, проката репертуара, выпуска новых и возобновляемых постановок (спектаклей, концертов, цирковых представлений); утверждает составы постановочных групп и исполнителей, эскизы и макеты оформления, планы и графики работ над новыми и возобновляемыми постановками (спектаклями, концертами, цирковыми представлениями); принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию условий труда, формированию благоприятной психологической атмосферы в коллективе, организует работу по борьбе с коррупцией; распределяет отдельные направления работы заместителей директора, руководителей творческих, производственных подразделений и должностным лицам Организации; заключает договора или совершает сделки, обеспечивает представление необходимой отчетности; заключает и расторгает трудовые договора с работниками организации; издает приказы, представляет интересы организации в суде, государственных органах и организациях. Должен знать: Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (далее - Конституция); Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (далее - Бюджетный кодекс); Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее - Трудовой кодекс); законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре» (далее - «О культуре»), от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (далее - «О противодействии коррупции»), от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» (далее - «Об авторском праве и смежных правах»), от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (далее - «О государственном имуществе»), от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - «О государственных закупках»). Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование по группам специальностей «искусство» или по специальности «культурология» и стаж работы на руководящих должностях в государственных органах и организациях не менее 5 лет. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.