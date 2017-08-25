Электронный реестр избирателей появится в Узбекистане в 2018 году

Единый электронный список избирателей (ЕЭСИ) Узбекистана создадут в апреле 2018 года, соответствующее постановление правительства обнародовано в пятницу на сайте национальной базы данных законодательства

В соответствии с постановлением, в порядке правового эксперимента ЕЭСИ используют в ходе выборов в районные советы народных депутатов Ташкента в декабре этого года, а в срок до 1 апреля 2018 года предусматривается создание и запуск ЕЭСИ по всей стране.





ЕЭСИ реализуется в рамках создания системы "Электронное правительство". Финансирование расходов, связанных с ее созданием, осуществляется за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, а также грантов Южной Кореи, указывается в документе.





В электронный реестр "будут включаться граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда", говорится в тексте документа.



