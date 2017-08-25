В Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению контрафактной элитной алкогольной продукции

В целях выявления и пресечения теневого оборота алкогольной продукции, сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по г. Алматы, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, задержан с поличным гражданин Р, уроженец Алматинской области 1988 года рождения, в момент изготовления контрафактной продукции.

При проведении осмотра цеха, расположенного на территории Жетысуского района г. Алматы выявлена следующая готовая продукция с поддельными учетно-контрольными марками (УКМ): 241 бутылка виски марки «Jameson» объемом 1 литр, 23 бутылки виски марки «Jack Daniels» объемом 1 литр, 7 бутылок виски «Glenmorangie» объемом 0,7 литра, а также 11 тетра пакетов виски марки «Cromwells Roal» объемом 3 литра, 34 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 литра, более 7000 крышек торговой марки «Jameson», 70 штук поддельных УКМ, автоматический станок для закрутки крышек алкогольной продукции.

В ходе осмотра гражданин Р. добровольно согласился показать процесс изготовления различной алкогольной продукции путем смешивания напитков. Так, взяв пустую тару из под виски марки «Jameson» гражданин Р. залил туда 80% виски марки «Cromwells Roal» и 20% коньяка марки «Казахстан», затем надел на нее крышку и поставил в автоматический станок по закупориванию крышек. Далее он взял готовую бутылку «Jameson» и наклеил на нее поддельную УКМ. Таким образом он показал, как изготавливал виски марки «Glenmorangie» и «Jack Daniels».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 233 часть 2 Уголовного кодекса РК. Ведется досудебное расследование.

Как известно, незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству, общественной безопасности и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот алкогольной продукции.

Напоминаем, что проверить легальность алкогольной продукции может каждый с помощью мобильного приложения Wipon. Приложение можно скачать для iOs, Android и Windowsphone. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирований, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, отправляются в КГД МФ РК в режиме реального времени.

Вместе с тем, ДГД по г. Алматы призывает население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.

Ссылка на оперативную съемку:

https://youtu.be/8G05YC7sPqo

https://youtu.be/9LOi0vjN_ss

https://youtu.be/dSXSqRuYoPY