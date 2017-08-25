Министерство финансов принимает активное участие в реформировании уголовного процесса

Служба экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов РК на протяжении своей деятельности проводит активную работу с представителями бизнес-сообществ и другими государственными органами по вопросам совершенствования уголовного законодательства, гуманизации экономических правонарушений, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Результатом данной работы на сегодняшний день является принятый в июле т. г. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», согласно которого по ряду уголовных правонарушений в экономической сфере внесены дополнения об освобождении лиц от уголовной ответственности, в случае полной уплаты причиненного ущерба, исключена ответственность за лжепредпринимательство, снижены размеры штрафных санкций.

Дальнейшим этапом совершенствования правоохранительной системы является проводимая в настоящее время реформа по повышению уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности.

Одним из ключевых аспектов повышения уровня защиты прав граждан, в проводимой реформе, предлагается определить расширение перечня оснований, по которым мера пресечения в виде ареста не применяется.

В первую очередь это должно касаться преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Содержание под стражей (арест), как самая суровая мера пресечения, должна носить исключительный характер и применяться лишь тогда, когда другие меры пресечения использовать невозможно. Важным фактором должна являться её соразмерность высокой общественной опасности совершенного преступления. По преступлениям, по которым объектом посягательств является сфера предпринимательской деятельности, применение содержания под стражей является нецелесообразным.

Данное ограничение не должно распространяться на преступления, совершаемые преступными группами и преступными сообществами. Сроки и обоснованность дальнейшего нахождения человека под стражей также должны находиться под строгим судебным контролем.

Ограничение свободы человека является одним из серьезных вмешательств в его конституционные права. Действующий порядок уголовного судопроизводства разрешает задержать без санкции суда на 72 часа. В настоящее время оптимальным видится сокращение сроков до 48-ми часов с использованием оставшегося до истечения 72-х часового предусмотренного Конституцией срока для судебных процедур. Только в исключительных случаях, перечень которых должен быть законодательно ограничен, доставление к следственному судье может превышать 48 часов. Сегодня задержание все ещё воспринимается гражданами как средство оказания давления с целью получения признательных показаний. Поэтому порядок ограничения основных прав человека должен быть усовершенствован и максимально оптимизирован.

Помимо этого важным аспектом реформирования является повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов.

Сегодняшний перечень полномочий адвокатов не позволяет им в полной мере качественно представлять интересы их подзащитных. Поэтому для повышения состязательности предлагается наделить их более широкими полномочиями по сбору доказательств, включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве следственных действий.

Указанное направление касается предоставления адвокатам права получить полный доступ ко всем материалам дела на любой стадии досудебного расследования. Это способствует установлению истины по делу и позволит адвокатам правильно выстраивать линию защиты. Право получение доступа к материалам адвоката должны быть и у органа расследования. Это позволит ему выстраивать объективную линию расследования и своевременно принимать законные решения по делу. В совокупности это не только положительно скажется на усилении защиты прав человека, но в целом на экономии расследования и судебного слушания.

В настоящее время Рабочей группой с учетом мнений всех заинтересованных государственных органов начата работа по разработке Законопроекта, который и будет презентован общественности для публичного обсуждения.