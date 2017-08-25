Карим Кокрекбаев: Первого сентября откроются четыре школы для 1700 учеников

Глава региона предложил для мотивации креативных и творческих учителей учредить специальные гранты акима области.

Об этом говорилось на традиционной августовской конференции работников образования Жамбылской области, посвященной теме «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі», передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Встреча жамбылских учителей состоялась в бизнес-центре «Арай плаза». В мероприятии принял участие глава региона Карим Кокрекбаев.





Аким области отметил, что в настоящее время развитие человеческого капитала - вопрос номер один. Это основа построения конкурентоспособной нации, о чем постоянно говорит Глава государства.









- Нам нужны профессионалы, люди, которые генерируют идеи и реализовывают стартапы. А в основе всего этого - качественное образование. Поэтому на вас, уважаемые учителя, мы возлагаем большие надежды,-сказал Карим Кокрекбаев.





Глава региона акцентировал внимание на серьезных достижениях в региональном образовании, которые стали возможными благодаря профессионализму преподавательского корпуса.





Был отмечен труд педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад, в результате которых 116 медалей на республиканских и международных олимпиадах и научных соревнованиях, звание «Лучшая олимпийская команда», которую наши школьники удерживают шестой год подряд.





Также глава региона предложил для мотивации креативных и творческих учителей учредить специальные гранты акима области.





Было отмечено о необходимости проведения независимой оценки уровня обученности школьников на уровне 3-4, 6-9, 10 классов и сконструировании региональной модели оценки качества школьного образования.









В своём выступлении глава региона также высказал ряд критических замечаний руководителям школ по результатам ЕНТ. Немалое количество школ области на протяжении 3-х лет подряд показывают низкие показатели. Результаты ЕНТ этого года показали серьезные разночтения в оценке качества знаний выпускников школ области. Об этом свидетельствуют наличие нулевых результатов и низкие баллы по математической грамотности.





Было предложено в рамках законодательства рассмотреть возможность промежуточной аттестации, не нарушая общеутверждённых правил. Необходимость продуманной кадровой политики, повышения качества методов преподавания.





- Учитывая внедрение обучения на трех языках с 2019 года, в отдельных школах области идет обучение в пилотном режиме. Одна школа включилась в экспериментальную деятельность. Идет обучение учителей естественно-математического цикла на английском языке на различных курсах. В нашей области подготовка данных специалистов идет в ТарГУ им. М.Х.Дулати. Кроме того, мы планируем в пилотном режиме открытие специализированной школы с обучением на трех языках на основе государственного-частного партнерства,-сообщил глава региона.





Была затронута тема открытия школы с контингентом 300 человек и с общежитием на 100 человек в рамках ГЧП. Отмечено, что в следующем учебном году планируется открытие специализированной школы для одаренных детей.





- В феврале текущего года мною было дано поручение акимам районов и города изыскать средства для закупки необходимых комплектующих робототехники, хотя бы для 10-ти крупных школ каждого района и областного центра, а также провести работу по обновлению информационно-коммуникационной инфраструктуры школ региона. На сегодня кабинетом робототехники оснащена только одна школа города,- отметил глава региона.





Следует отметить, что аким области поручил изыскать средства для обновления компьютерных парков школ области и принятие мер по обеспечению школ доступом к скоростному интернету через WI-FI и обеспечить конструкторами для робототехники в районных и во всех школах областного центра.





Также по реализации проекта «С благодарностью родной школе» отмечен положительный труд меценатов региона.





Необходимо вести системное медиа-сопровождение, что положит начало развитию цивилизованного меценатства.









В торжественной обстановке был отмечен труд отличившихся специалистов. Преподаватели награждены Почетными грамотами акима области и благодарственными письмами.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



