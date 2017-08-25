О противодействии коррупции

Борьба с коррупционными и экономическими правонарушениями в Казахстане определена в качестве одной из основных приоритетов государственной политики. Общепризнанным является факт, что коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства, представляет серьезную угрозу для будущего страны.

Ущерб, наносимый государству правонарушениями в сфере экономики и коррупции, оценивается в десятки миллиардов тенге в год. Наиболее опасная часть теневой экономики - это нелегальный сектор, т.к. его воздействие на общество и экономику происходит через легальные сферы и структуры, что, в свою очередь, способствует их коррумпированности.

Под словом КОРРУПЦИЯ понимается подкуп; подкупность и продажность общественных и политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц.

Субъектами коррупционных отношений выступают, с одной стороны, должностные лица, с другой стороны - представители легального и нелегального частного сектора. Объектом коррупции могут являться практически все установленные и охраняемые законом государственные, общественные и хозяйственные отношения.

По уровням функционирования коррупция может быть классифицирована на низовую, верхушечную и вертикальную. Эти виды коррупции, образуя единую систему, тесно связаны друг с другом.

В качестве первоочередной задачи по искоренению экономических преступлений является разработка мер борьбы с коррупцией государственных служащих (запрещение заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе вступать в какие-либо сделки с частными компаниями и фирмами или принимать участие в их деятельности). Коррупция стремится порою к установлению монополии с государственными служащими в какой-либо конкретной отрасли хозяйства, промышленности.

В своем послании к народу страны «Казахстан-2050» Глава Республики Казахстан Н.А. Назарбаев указал, что государство и общество должны единым фронтом выступить против коррупции. Задачами административной реформы является усиление борьбы с коррупцией, в том числе посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, с целью достижения конечной цели - искоренение коррупции как явления.

Таможенный пост «Костанай-ЦТО»