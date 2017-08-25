Роскомнадзор заблокировал роботу известного сервиса SlideShare

На популярном сайте был размещен материал, пропагандирующий радикальный ислам.

Роскомнадзор сообщил о блокировке популярного сервиса SlideShare, на котором был обнаружен экстремистский материал, пропагандирующий радикальный ислам. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что многократно пытались связаться с представителями сервиса, но так и не получили от них ответа. Власти обещают, как только противоправный контент будет удален с ресурса, он станет вновь доступен для россиян.

Напомним, в ноябре 2016 года по решению Таганского суда была заблокирована социальная сеть LinkedIn. В июне этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что вопрос разблокировки соцсети может быть поднят осенью, когда компанией Microsoft завершится ее покупка.

В июле 2017 года Роскомнадзор сообщил о блокировке 257 тыс. ресурсов с начала действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией. При этом более 178 тыс. ресурсов были исключены из черных списков после удаления противоправного контента.