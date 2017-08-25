Выступление Председателя Сената Парламента РК К.К.Токаева на 62-й Конференции Пагуошского движения ученых

«Противостояние новым ядерным угрозам»

(г. Астана, 25 августа 2017 года)





Уважаемый Президент Данапала!

Уважаемый Заместитель Генерального Секретаря ООН!

Уважаемый Исполнительный Директор ОДВЗЯИ!

Уважаемые участники конференции!

Дамы и господа!

Для нас большая честь принимать на своей земле представителей всемирно известного Пагуошского движения ученых, Организации Объединенных Наций, международных организаций, дипломатического корпуса, видных политических деятелей и международных экспертов в области безопасности. Всех нас объединяет общее стремление к построению мира без угрозы атомной войны и ядерных техногенных катастроф.

С момента обретения независимости наша страна вносит весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности, неукоснительно выполняет свои международные обязательства в этой области, активно содействует укреплению режима нераспространения. Поэтому в мировом сообществе Казахстан считают лидером антиядерного движения.

В деле борьбы за мирное и стабильное будущее всего человечества историческое значение имеет выдающийся вклад основателя Республики Казахстан, Президента Нурсултана Назарбаева. Беспрецедентным примером ответственного подхода к глобальной безопасности стали решения Главы нашего государства в 1991 году о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и добровольном отказе от четвертого в мире по мощности арсенала ядерного оружия.

Казахстан является участником всех международных договоров по ядерному разоружению, нераспространению и ядерной безопасности.

По инициативе нашей страны Генеральной Ассамблеей ООН были приняты резолюции об объявлении 29 августа, дня закрытия Семипалатинского полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний, и 26 сентября Международным днем борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Казахстан также является инициатором Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2015 года. С учетом нынешней напряженной международной ситуации данная инициатива Главы Казахстана является в высшей степени актуальной.

Мы ведем активную работу по институционализации подписанного в 2005 году в Семипалатинске Договора о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Важным вкладом в укрепление режима нераспространения является создание на территории Казахстана Международного Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Его открытие состоится уже 29 августа этого года с участием Главы государства.

Являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы, страна принимает активное участие в решении вопросов ядерного разоружения. Мы продвигаем в ООН важные инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: создание Глобального антиядерного движения и построение мира без ядерного оружия к столетию ООН в 2045 году в качестве главной цели человечества в XXI веке. В Казахстане убеждены: действиям, направленным на достижение «ядерного нуля», разумной альтернативы не существует.

Уважаемые участники!

Мы все являемся свидетелями фундаментальных изменений в международных отношениях. К традиционным рискам и угрозам добавляются новые: увеличение числа и географии конфликтов, рост международного терроризма, климатические изменения, массовая миграция. Ситуация усугубляется нарастанием напряженности между мировыми державами, их санкционным противостоянием.

Серьезную озабоченность вызывает состояние дел в сфере глобальной ядерной безопасности, в частности, острейший кризис на Корейском полуострове. Последствия такого противостояния и воинствующей риторики могут стать катастрофическими, как для целого ряда стран региона, так и всей системы международных отношений.

В этой связи хотел бы вновь обратить ваше внимание на Манифест Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», где содержится предупреждение об опасности и гибельности глобального ядерного конфликта. Именно поэтому Казахстан призывает активизировать усилия мирового сообщества по укреплению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Считаем необходимым, чтобы к этим основополагающим соглашениям присоединились все страны мира.

Мы убеждены, что построение более безопасного мира должно базироваться не на доктрине ядерного сдерживания, а на мерах международного доверия и сотрудничества. Постоянные члены СБ ООН должны сыграть ключевую роль в становлении такого миропорядка.

Укреплению глобальной ядерной безопасности способствует справедливая реализация права всех государств на мирное использование атома под строгим контролем МАГАТЭ. Разрешение проблемы ядерной программы Ирана повысило шансы на мир в регионе Ближнего и Среднего Востока. Уверены, что с созданием Банка низкообогащенного урана будут созданы гарантированные условия для удовлетворения потребностей стран в развитии атомной энергетики.

Современная повестка дня включает в себя противодействие рискам попадания ядерного оружия или его компонентов в руки международных террористических организаций. Поэтому крайне важно усилить международный контроль над производством, использованием и утилизацией расщепляющихся материалов. Необходимо продолжить работу по созданию эффективных верификационных механизмов и инструментов в этой области.

Наше благополучное будущее во многом зависит от надежных и безопасных технологий получения энергии, в том числе атомной. На примере Чернобыля и Фукусимы мы убедились, что цена инженерных просчетов в атомной энергетике может быть очень высока. Поэтому при создании новых технологий получения лучистой энергии следует предусмотреть все возможные меры, обеспечивающие их максимальную безопасность.

В заключение хотел бы выразить надежду на то, что нынешняя конференция Пагуошского движения ученых внесет достойный вклад в конструктивное решение вопросов ядерной безопасности на благо мира и процветания всех народов. Мы намерены принимать самое активное участие в работе Движения через недавно созданный Казахстанский комитет ПДУ.

Благодарю за внимание.