Меры взыскания задолженности по ОПВ, ОППВ в ЕНПФ и социальным отчислениям в ГФСС

Обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы исчисляются и перечисляются в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», социальные отчисления - в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном страховании», напоминает ДГД по Павлодарской области.

В случаях неполного или несвоевременного перечисления выше взносов органы государственных доходов вправе взыскивать деньги с банковских счетов налогоплательщиков.

Взыскание задолженности по указанным взносам с банковских счетов производится на основании инкассового распоряжения органа государственных доходов.

В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления налогоплательщик представляет в орган государственных доходов списки вкладчиков по обязательным пенсионным взносам единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, а также списки работников, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным профессиональным пенсионным взносам, или участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления.

При этом по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам:

в случае непредставления списков вкладчиков орган государственных доходов выносит распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента в пределах суммы задолженности по истечении пяти рабочих дней со дня получения уведомления;

в случае непогашения орган государственных доходов выносит распоряжение о приостановлении всех расходных операций по банковским счетам агента по истечении пятнадцати рабочих дней.

В случае отсутствия банковских счетов или недостаточности денег на банковских счетах орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по кассе.

По социальным отчислениям:

в случае непредставления списка участников системы обязательного социального страхования орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе плательщика по истечении пяти рабочих дней со дня вручения уведомления.

Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам.