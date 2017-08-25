Более 50 детей обучались религии в незаконном учебном заведении в Жамбылской области

​В ходе совещания прозвучали итоги реализуемых органами прокуратуры проектов по сохранению межэтнического и межконфессионального согласия, организации работы с учащейся молодежью.

​В прокуратуре Жамбылской области состоялась встреча с руководителями и представителями религиозных объединений области и местных исполнительных органов, где обсуждены проблемные вопросы в организации работы в религиозной сфере, передает Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области​.





​Открывая встречу, и.о. прокурора области Айдос Майлыбаев подчеркнул важность вопроса мирного сосуществования всех представителей религиозных объединений, взаимообогащения традициями и обычаями народов и этносов населяющих территорию области.





​При этом основным требованием ко всем конфессиям является строгое соблюдение законодательства о религии.





​В ходе совещания прозвучали итоги реализуемых органами прокуратуры проектов по сохранению межэтнического и межконфессионального согласия, организации работы с учащейся молодежью, в том числе получающих теологическое образование за-рубежом.





​До приглашенных доведены факты имеющихся нарушений в части организации работы миссионеров, открытия летних религиозных курсов для несовершеннолетних, распространения религиозной литературы и иных информационных материалов.





​К примеру, в текущем году в Кордайском районе выявлен факт обучения более 50-ти несовершеннолетних религии под видом летнего лагеря, не обладая на то соответствующим разрешением и не соответствующего квалификационным требованиям.





​За указанное нарушение руководитель объединения привлечен к административной ответственности с запрещением подобной деятельности.





​В другом случае, в Меркенском районе виновное лицо привлечено к административной ответственности за незаконное перемещение через государственную границу религиозной литературы без получения положительной религиоведческой экспертизы.





​В Байзакском районе за незаконную миссионерскую деятельность привлечен житель другой области, приехавший с целью пропаганды своей религии, однако в нарушение закона не зарегистрировался.





​Представители управления по делам религий отчитались о проделанной работе по профилактике неприятия идеологии деструктивных религиозных течений, а также работы информационно-пропагандистских групп в рамках исполнения отраслевой госпрограммы.





В завершение встречи участниками высказано общее мнение о необходимости уважения к существующим традициям и толерантности во взглядах, являющихся важными инструментами к достижению верховенства закона и соблюдению прав наших граждан.



