В ЮКО избраны акимы 107 сел

Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил председатель областной избирательной комиссии по ЮКО Алибек Умаралиев, передает пресс-служба акима ЮКО.

По его словам, с 7 по 24 августа 2017 года на прошедших выборах акимов сельских округов по 95 округам было зарегистрировано 320 кандидатов, из них 302-мужчин, 18-женщин. Вместе с тем, 264 зарегистрированных кандидатов члены партии «Нур Отан». Остальные не указали свою партийную принадлежность. Возраст большинства претендентов в этом году - лица старше пятидесяти лет.

«По итогам выборов было избрано 107 акимов. Выборы прошли в соответствии с установленными правилами. В ходе выборов работали районные, городские избирательные комиссии. На выборах претенденты проявили высокую активность, выборы прошли в конкурентной борьбе. Следует отметить, что самым молодым акимом из числа избранных является аким села Шилик Отырарского района Ж.Сейтжанов. Жансултану Адильжановичу 25 лет. А акиму сельского округа Макталы Мактааральского района Д.Мамутову 62 года. Наряду с этим, 68 из 107 акимов были переизбраны, остальные претенденты впервые избираются на должность акимов сел» - сказал председатель областной избирательной комиссии.

Напомним, что выборы акимов сельских округов проводятся с 2013 года в соответствии с Указом Главы государства Н.Назарбаева. С того года по республике были избраны акимы 181 сел.

В предыдущие годы выборы акимов проводились в связи с переходом на другую работу, выходом на пенсию, по состоянию здоровья и со сменой места жительства. В частности, в 2014 году были избраны акимы 8 сел, в 2015 -24, в 2016-42 сельских акимов.