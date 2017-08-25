Нацбанк разъяснил правила представления отчетности коллекторским агентством

В реализацию Закона РК «О коллекторской деятельности» разработано постановление Правления Национального Банка РК от 30 июня 2017 года № 112 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством» (далее - Постановление).

Отчетность КА представляется ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом в филиал по месту нахождения КА в шаблонах входных форм отчетности в файле формата MS Excel посредством электронного носителя CD-R до введения в промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной подсистемы «Финансовые регуляторные статистические показатели» (далее - АИП «ФРСП») в части сбора и обработки отчетности КА (аналогия с МФО).

Постановление устанавливает формы, сроки и Правила представления отчетности и содержит 4 формы отчетности:

1) отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности) включает:

заключенные договоры о досудебном взыскании задолженности с кредиторами;

договоры, принятые в отчетном периоде в работу о взыскании задолженности;

объем задолженности, принятой в работу, сумма взысканной задолженности, объем задолженности, возвращенной кредитору в отчетном периоде.

Договоры будут заключаться с БВУ, МФО и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

2) отчет о структуре приобретенной задолженности включает в себя:

заключенные договоры уступки права требования, приобретенные у кредиторов права требования должников, обратно проданные (возвращенные) договоры уступки прав требований, возвращенные права требования должников в отчетном периоде (определение «договор уступки прав» в Законе о КА ст. 9).

Договоры будут заключаться с БВУ, МФО и Организациями, осуществляющие отдельные виды банковских операций, иные коммерческие организации, ИП и физ. лица;

3) отчет об основных источниках привлеченных денег включает:

займы, кредиторскую задолженность, прочие источники, привлеченные коллекторскими агентствами. Отчет раскрывает десять крупнейших кредиторов организации в разрезе физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания);

4) отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению включает:

сведения о займах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, принятых в работу по договорам о взыскании задолженности.

Указываются принятые займы, выданные кредитором юридическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Ввиду содержания форм административных данных, проект пстановления был согласован с Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, а также ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана» и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2017 года и внесено в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15481.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

ОМВ и санкции

Непредставление, а равно неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) несвоевременное предоставление информации или предоставление информации, не содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о коллекторской деятельности, либо иной запрашиваемой информации, либо предоставление недостоверной информации, а также непредставление уполномоченному органу или представление заведомо недостоверных отчетности и сведений коллекторским агентством влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

В настоящее время в проекте КоАП предусматривается санкции в отношении коллекторских агентств.