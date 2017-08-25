Президент Татарстана внес вклад в программу «Рухани Жаңғыру»

Об этом стало известно в ходе прибытия Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова в Алматинскую область передает zakon.kz





В ходе официального визита президент Татарстана встретился представителями татарского этно-культурного центра Алматинской области.





Приветствуя гостей, аким региона Амандык Баталов вкратце ознакомил присутствующих с благодатной землей Жетысу.





- Наша область одна из уникальных регионов страны с богатейшими природными ресурсами и благоприятным инвестиционным климатом. В этом вы убедились лично. Хочу отметить, что это родина Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Трансграничное расположение региона в центре Нового Шелкового пути определило приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры и логистики. Экспортно-импортные операции центрально-азиатских республик сегодня осуществляются по трем приграничным переходам– Достык, Хоргос и Кольжат. Именно через эти пограничные переходы проходят транзитные нефте и газопроводы, авто и железнодорожные коридоры, - сообщил аким области Амандык Габбасович.









Помимо этого, на базе строящейся автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» планируется возрождение исторического Шелкового пути. Так уже функционирует международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», ведется развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». А ключевым звеном этой экономической зоны стало завершение строительства Сухого порта, предназначенного для обработки контейнеров и других транзитных грузопотоков железнодорожного и автомобильного транспорта.





Также Амандык Баталов в своей вступительной речи добавил, что в области проживают в мире и согласии 104 нации, в том числе и татарская диаспора. И они ждут с нетерпением встречу с президентом Рустамом Миннихановым.





В свою очередь президент Татарстана поблагодарил за теплый прием.





- Очень рад нашей встречи. Мы с интересом ознакомимся с международным центром приграничного сотрудничества «Хоргос». И надеемся, что найдем общие точки соприкосновения. Республика Татарстан ведущий аграрно-промышленный субъект Российской Федераций. Наша страна занимает 5- 6 места по производству промышленной продукции. Нам очень приятно, что некоторые предприятия уже наладили международные отношения с вами. Один из них это ваш аккумуляторный завод,- подчеркнул Рустам Минниханов.

Кульминацией встречи стала передача рукописи Арипа Танирбергенова «Айтыс Биржан Сал и Акын Сары».









-Для нас это очень важный документ. Благодаря, статьи Президента Нурсултана Назарбаева Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания мы возрождаем историю. Находим и возвращаем в страну самые важные моменты для Казахстана. Среди них есть книги и рукописи. А «Айтыс Биржан Сал и Акын Сары» - это произведение Биржана сал Кожагулулы и Сары Тастанбеккызы изданы в Казани еще в 1900 году. И мы очень рады, что это копия теперь у нас. Это еще один большой вклад в культурно-духовную копилку нашей страны,- сказала заместитель декана факультета права и экономики ЖГУ В.Бурнашева.





Отметим, что раннее казахстанская татарская община обратилась с просьбой передать им копию этой рукописи.







