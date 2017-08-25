Суд признал застрелившегося экс-главу "Казводхоза" виновным в хищении государственных денег

Суд признал покончившего с собой экс-главу "Казводхоза" Омирбека Жампозова виновным в хищении государственных денег.

Уголовное дело рассматривалось в Целиноградском районном суде в селе Акмол.





"Признать Жампозова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176, часть 4 пункт "б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в старой редакции УК РК от 16 июля 1997– прим авт.) и освободить его от уголовной ответственности", — сказал судья Толеген Тургамбаев.





Экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов вместе с другими лицами подозревался в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла. В суде он не признал своей вины. За полтора часа до оглашения приговора 20 июля Жампозов открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры, были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Как выяснилось, раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. После стрельбы Жампозов уехал на своем автомобиле и застрелился.





Ранее в ходе прений сторон прокурор просила суд признать Жампозова виновным в хищении, а также освободить его от наказания в связи со смертью. Остальным фигурантам уголовного дела гособвинитель просила назначить различные сроки: от двух лет лишения свободы условно до семи лет лишения свободы.



