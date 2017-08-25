В Генштабе ВС РФ подсчитали число боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусре»* в Сирии

Начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов назвал численность террористических группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии, сообщает в Сирии, сообщает РИА Новости





«Численность группировки ИГ в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат», — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».





« Второй по боеспособности террористической группировкой на территории Сирии является «Джебхат ан-Нусра». В ее составе действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых — сирийцы», — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».





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