Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

По улице Шевченко в Алматы вводят одностороннее движение

25 августа 2017, 15:53

Водители, внимание, движение по улице организовано с востока на запад.

В понедельник, 21 августа, новая разметка и знаки появились на отрезке улицы Шевченко от Кунаева до Фурманова, а спустя всего 4 дня дорожные рабочие активно устанавливают новые указатели на всём протяжении улиц, пишет Kolesa.kz.

Знаки уже стоят на отрезках от Достык до Абылай хана, а также от Сейфуллина до Муканова. От этого перекрёстка дорожники методично движутся в западном направлении. Также одностороннее движение введено от Ауэзова до Жарокова. По словам рабочих, до конца сегодняшнего дня знаки развесят по всей улице.



Водителей нововведение пока путает. Даже на участках с односторонним движением автомобилисты продолжают ездить против шерсти. Это может обернуться штрафом 3 МРП, или 6 807 тенге.

Отметим, на ул. Курмангазы, которая также должна стать односторонней, но в восточном направлении, работы пока не начались.



Фото kolesa.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...