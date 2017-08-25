По улице Шевченко в Алматы вводят одностороннее движение

В понедельник, 21 августа, новая разметка и знаки появились на отрезке улицы Шевченко от Кунаева до Фурманова, а спустя всего 4 дня дорожные рабочие активно устанавливают новые указатели на всём протяжении улиц,





Знаки уже стоят на отрезках от Достык до Абылай хана, а также от Сейфуллина до Муканова. От этого перекрёстка дорожники методично движутся в западном направлении. Также одностороннее движение введено от Ауэзова до Жарокова. По словам рабочих, до конца сегодняшнего дня знаки развесят по всей улице.













Водителей нововведение пока путает. Даже на участках с односторонним движением автомобилисты продолжают ездить против шерсти. Это может обернуться штрафом 3 МРП, или 6 807 тенге.





Отметим, на ул. Курмангазы, которая также должна стать односторонней, но в восточном направлении, работы пока не начались.











