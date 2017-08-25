Более 20 меморандумов подписали на Региональном Совете инвесторов в СКО

Участие приняли порядка 200 человек из 7 стран мира и регионов Казахстана.

В Петропавловске состоялось III заседание Регионального Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в регионе.





Участие приняли порядка 200 человек из 7 стран мира и регионов Казахстана.





В ходе третьего заседания Регионального Совета аким области Кумар Аксакалов отметил, что за последние 5 лет в области обеспечен стабильный рост основных макроэкономических показателей. В том числе объём привлеченных инвестиций увеличен в 1,6 раз, объем произведенной продукции промышленными предприятиями области вырос в 1,5 раза.









«Мы делаем ставку на углубление переработки выращенной сельскохозяйственной продукции, чтобы экспортировать готовую продукцию высоких переделов. Благодаря активно проводимой политике Елбасы в Казахстане созданы уникальные и максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности», - подчеркнул глава региона.





Также Кумар Аксакалов отметил, что предоставление инвестиционных субсидий и натурных грантов - дают возможность предпринимателям и инвесторам гарантии успешной реализации проектов в Северо-Казахстанской области. Так, для оперативного решения актуальных вопросов инвесторов, обмена мнениями и опытом в развитии инвестиционной политики в регионе намерены проводить аналогичные заседания ежеквартально.





На встрече об инвестиционном климате региона рассказал заместитель акима области Даурен Жандарбек. Замакима отметил, при реализации проектов, активно используется ряд государственной поддержки в рамках «Единой программы», «Поддержки развития бизнеса», «Дорожная карта - 2020», которая включает субсидирование процентной ставки до 10%. Рассказал Даурен Жандарбек и о преимуществах области для инвесторов, чтобы они смолгли работать и реализовывать проекты в регионе.





«В области разведано более 200 месторождений полезных ископаемых, запасы минерального сырья на балансе РК составляют - циркония 36%, урана 19%, ттаситана 5%. Свободным остается месторождение золота, железа, угля. Уже сегодня австралийская компания «Iluka» ведет работу по геологическим исследованиям по недрам области наличии титаново - циркониевых руд, с возможностью дальнейшей переработки», - говорит заместитель акима области Даурен Жандарбек.









О развитии межрегионального и приграничного сотрудничества и привлечению региональных инвестиций выступили Владимир Дудов, Анатолий Башмаков и Денис Кушнер.





Далее о проектах в Петропавловске рассказал генеральный директор компании Shi Yan De Rui Gong Mao Co. Ltd. Ван Тианде. Он рассказал что намерен реализовать проект машиностроительного кластера в СКО. Аким города Марат Тасмаганбетов в свою очередь подтвердил, что данный проект даст большой эффект для развития всех социально-экономических показателей города.









«На сегодня уже создано совместное предприятие, проведены все процедуры. Открыто представительство в городе Петропавловск. Акиматом города предоставляется земельный участок, в перспективе он будет увеличиться до 500 гектар. Как сегодня сказали представители китайской компании, будет создан учебный центр, в перспективе будет выделено до 3000 рабочих мест», - рассказал аким города.





В завершении встречи было подписано более 20 меморандумов на общую сумму порядка 100 миллиардов тенге.





Напомним, что Региональный Совет по привлечению инвестиций Северо-Казахстанской области был основан в 2016 году в январе месяце. Это первая региональная площадка, которая позволяет привлекать инвестиции, созданной Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.









Главная задача Совета – улучшить инвестиционный климат области и установить эффективные, надежные и долгосрочные инвестиционные связи, а также решить актуальные вопросы реализации инвестиционных проектов в регионе.





Площадки Совета помогут инвесторам и предпринимателям детально изучить интересующие предложения и оценить возможности друг друга, а также дадут дополнительный толчок для реализации инвестиционных проектов в перспективных отраслях промышленности.







