Появилось видео с места падения на Кубани автобуса с рабочими в море
25 августа 2017, 16:03
По последним данным, жертвами происшествия стали 16 человек.
В интернете появилось видео, на котором видно поднятый автобус, упавший в пятницу со строящегося пирса в море, сообщает ТАСС.
По последним данным, жертвами происшествия стали 16 из 38 человек, находившихся в нем в момент трагедии. Возбуждено уголовное дело.
Региональные власти назвали причиной ДТП отказ тормозов.
Фото: Живая Кубань
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