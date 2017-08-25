Регулирование внедоговорных обязательств

в гражданском законодательстве Украины

Н.С. Кузнецова,

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии

правовых наук Украины,

Заслуженный деятель науки

и техники Украины, профессор

кафедры гражданского права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Обращение к проблемам внедоговорных обязательств как к теме нынешней конференции устраняет некоторую «несправедливость» юридической доктрины по отношению к этому важнейшему институту гражданского права. К слову, в целом наша цивилистическая литература «не балует» своим вниманием группу общественных отношений, составляющих предмет регулирования этого института.

Вместе с тем, правовые нормы, регулирующие обязательства, возникающие из иных (помимо договора) оснований, занимают важнейшее место в поддержании нормального правопорядка в частно-правовой сфере.

В основном докладе М.К. Сулейменова глубоко и обстоятельно проанализированы не только регулирование внедоговорных обязательств по законодательству Республики Казахстан, но и дореволюционная российская цивилистическая доктрина, зарубежное законодательство, гражданское законодательство постсоветских государств.

Хотя подготовка Модельного гражданского кодекса стран СНГ - результат нашей совместной работы, позволившей установить и продемонстрировать общие подходы к регламентации частно-правовых отношений, однако в национальных гражданско-правовых кодификациях есть определенные отличия.

Коротко изложим общую характеристику состояния гражданского законодательства Украины, регулирующего внедоговорные обязательства и, по возможности, отреагируем на некоторые положения доктора юридических наук

М. К. Сулейменова.

Гражданский кодекс Украины, как и Гражданский кодекс других постсоветских государств, признает и воспроизводит классификацию обязательств по основанию их возникновения на договорные и внедоговорные. К внедоговорным обязательствам отнесены следующие: (1) публичное обещание вознаграждения (гл. 78); (2) совершение действий в имущественных интересах другого лица без его поручения (гл.79); (3) спасание жизни, здоровья физического лица, имущества физического или юридического лица (гл. 80); (4) создание угрозы жизни, здоровью, имуществу физического лица или имуществу юридического лица (гл. 81); (5) возмещение вреда (гл. 82); (6) приобретение, сбережение имущества без достаточного правового основания (гл. 83).

Все эти шесть глав ГК Украины объединены в подраздел второй «Внедоговорные обязательства» раздела III «Отдельные виды обязательств» Книги Пятой «Обязательственное право».

Такова в общих чертах структура института внедоговорных обязательств в ГК Украины.

Безусловно, наиболее важное место в группе внедоговорных обязательств занимают деликатные обстоятельства. Поскольку в программе конференции предусмотрен доклад А.А. Отрадновой, посвященный их специальной характеристике, остановимся на анализе иных внедоговорных обязательств.

Прежде всего, обязательства из публичного обещания вознаграждения . В главе 78 ГК Украины объединено регулирование как обещания вознаграждения без объявления конкурса (ст. ст. 1144-1149), так и публичного обещания вознаграждения по результатам конкурса (ст. ст. 1150-1157).

Обязательства из публичного обещания вознаграждения, как в результате проведения конкурса, так и без его объявления, по своей правовой природе относятся к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, к числу которых относится и публичное обещание вознаграждения.

Нормы, входящие в гл. 78 ГК Украины, регламентируют основные параметры (условия), относящиеся к содержанию задания, сроку его исполнения, правовым последствиям исполнения, основаниям прекращения обязательства, возникающего из публичного обещания вознаграждения.

В случаях, когда публичное обещание вознаграждения сделано в связи с проведением конкурса, ГК Украины регламентирует как условия конкурса, так и возможности их изменения, отказа от проведения конкурса, а также порядок определения победителя, его права и т.п.

Поскольку конкурс может проводиться с целью дальнейшего использования его результатов в гражданском обороте, в силу ч.2, ч.3 ст. 1156 ГК Украины учредителю конкурса предоставляется право использовать результаты интеллектуальной, творческой деятельности с согласия победителя конкурса, а также преимущественное право на заключение с последним договора об использовании предмета конкурса.

Поскольку срок выплаты обусловленного конкурсом вознаграждения законодательно не установлен, судебная практика в этом случае руководствуется общими положениями гражданского права, прежде всего ст. ст. 3, 509 ГК Украины о началах добросовестности, разумности, справедливости.

К числу внедоговорных обязательств, основанных на односторонних сделках, относится также совершение действий в имущественном интересе иного лица без его поручения.

Такая квалификация этих обязательств обусловлена тем, что лицо, в условиях, когда имущественным интересам другого лица угрожает опасность наступления невыгодных имущественных последствий, совершает действия самостоятельно, без поручения этого лица с целью их предупреждения, устранения или уменьшения.

Таким образом, определяющими признаками этого обязательства в части характеристики действий является их правомерность, волевой характер, направленность на достижение определенной цели (предупреждения, устранения или уменьшения неблагоприятных имущественных последствий), односторонний характер (отсутствие поручения уполномоченного лица).

Такие действия в цивилистической доктрине именуются «действиями в чужом интересе».

Действия в чужом интересе следует ограничивать от действий лиц, выполняющих прямые указания закона, возлагающего на них соответствующие обязанности (охрана наследственного имущества, действия пожарных, спасателей, опекунов и попечителей и т.п.). По своему характеру эти действия могут носить не только фактический, но и юридический характер.

В соответствии со ст. 1160 ГК Украины лицо, совершившее действие в имущественных интересах другого лица без его поручения (гестор), вправе потребовать от этого лица (доминуса) возмещения фактически произведенных затрат, если они были обусловлены обстоятельствами их совершения.

Законодатель также акцентирует внимание, что гестор обязан при первой возможности информировать доминуса о своих действиях (ч.2 ст. 1158 ГК Украины). Если гестор не выполняет этого условия, он утрачивает право требовать возмещения понесенных затрат (ч.2 ст. 1160 ГК Украины).

Спасание здоровья, жизни, имущества физического или юридического лица также является основанием для возникновения внедоговорных обязательств.

Вред, причиненный лицу, без соответствующих полномочий спасавшему жизнь и здоровье физического лица от реальной угрозы, возмещается этому лицу в полном объёме государством.

Исходя из анализа ст.1161 ГК Украины следует, что обязательство возместить вред у государства возникает при наличии трех условий:

(1) опасность, угрожающая жизни или здоровью физического лица носит реальный характер;

(2) спасатель действует в отсутствие у него обязанности совершать соответствующие действия по спасанию жизни или здоровья физического лица.

Таким образом, врачи, профессиональные спасатели, пожарные и т.п. не признаются субъектами этих обязательств.

(3) действия спасателя направлены именно на спасание жизни или здоровья другого физического лица.

В тех случаях, когда спасание является только побочным результатом деятельности спасателя, указанные обязательства не возникают.

В данную группу внедоговорных обязательств входят также правоотношения по возмещению вреда, связанного со спасанием имущества иного физического или юридического лица. В соответствии со ст. 1162 ГК Украины вред, причиненный увечьем, иным повреждением здоровья или смертью физического лица, без соответствующих полномочий спасавшего от реальной угрозы имущество другого лица, имеющего существенную ценность, возмещается государством в полном объёме.

В том же случае, когда вред причинен имуществу лица, без специальных полномочий спасавшего от реальной угрозы имущества иного лица, имеющего существенную ценность, он возмещается собственником (владельцем) этого имущества с учетом его материального положения. При этом размер возмещения не может превышать стоимость спасенного имущества.

Как видим, в воспроизведенной ст. 1162 объединены фактически два различных обязательства: по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью спасателя и по возмещению вреда, причиненного его имуществу.

В первом случае, вред возмещается государством и в полном объеме, во втором - собственником (владельцем) спасенного имущества с учетом его материального положения и в размере, не превышающем стоимости спасенного имущества.

Пожалуй, не менее важными, чем деликтные обязательства, являются обязательства, возникающие в силу приобретения или сохранения имущества без достаточных правовых оснований или кондикционные обязательства.

Ст. 1212 ГК Украины устанавливает общие положения, регулирующие кондикционные обязательства.

Одновременно в силу ч.3 ст.1212 правила касательно кондикции применяются также к требованиям о:

(1) возвращении исполненного по недействительным сделкам;

(2) истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

(3) возвращении исполненного одной стороной в обязательстве;

(4) возмещении вреда лицом, незаконно приобретенным или сберегающим его у себя за счет иного лица.

Ст. 1214 ГК Украины устанавливает порядок возмещения доходов от неосновательно приобретенного имущества и затрат на его содержание. В целом этот порядок аналогичен установленному при виндикации имущества из чужого незаконного владения.

Отметим, что кондикционные обязательства до сих пор не стали объектом серьёзных цивилистических исследований.

На прошлогодней конференции для нас стало в определенном смысле открытием, почему в немецком гражданском праве практически не существует проблемы разграничения ничтожной и оспоримой сделок. Мы пришли к выводу, что реституция в том виде, в котором она предусмотрена в нашем гражданском законодательстве, в германском праве отсутствует. BGB в случае признания сделки недействительной применяет конструкцию кондикционного обязательства. Это является вполне логичным, поскольку при признании сделки недействительной признается ущербным юридический факт, её породивший, то есть отпадает надлежащее правовое основание.

Анализ действующего ГК Украины в этой части свидетельствует о наличии правовой коллизии: между статьей 216 ГК, устанавливающей реституционные последствия при признании сделки недействительной, и ст.ст.1212, 1213, 1214 ГК, регулирующими основания и правовые последствия кондикционных обязательств.

И в завершение несколько слов касательно проблем, поднятых в докладе М.К. Сулейманова.

На поставленный вопрос, нужна ли классификация обязательств по основанию возникновения (договорные и внедоговорные), следует дать вполне определенный ответ: она полезна и имеет практический смысл.

Поскольку в договорных обязательствах в силу действия диспозитивных начал, постольку саморегулирование данных отношений является приоритетным.

Иное дело, когда обязательства основываются на иных юридических фактах, когда участники не состоят в договорных отношениях. Здесь саморегулирование если не отсутствует, то сведено к минимуму, и вся «нагрузка» правового регулирования переносится на закон, на иные нормативно-правовые основания.

Еще несколько аспектов регламентации внедоговорных обязательств. Если договорные обязательства по своему характеру регулятивные (регуляторные), то внедоговорные могут быть как регулятивными, так и охранительными.

На наш взгляд, интересным также является вопрос о природе юридической конструкции, использующейся при защите нарушенных личных неимущественных прав физических лиц.

Ранее эта проблема вообще не возникала, поскольку речь шла исключительно о защите чести и достоинства гражданина весьма ограниченными правовыми средствами.

В действующем ГК Украины регулируются, а не только охраняются личные права физически лиц, к которым относят:

а) права, обеспечивающие естественное существование физического лица;

б) права, обеспечивающие социальное бытие физического лица.

Эти нормы содержатся в отдельной Книге Второй ГК Украины. В соответствии со ст.275 ГК Украины «Защита личного неимущественного права» физическое лицо вправе защищать своё личное неимущественное право от противоправных посягательств иных лиц способами, установленными ГК, в частности ст.16 ГК:

1) прекращением действий, нарушающих право;

2) возмещение убытков и иных способов возмещения имущественного вреда;

3) возмещение морального вреда.

Представляется интересным вопрос о том, возникает ли деликтное обязательство при защите нарушенных прав путём предъявления требования о возмещении имущественного или морального вреда, либо требование о возмещении вреда в рамках защиты личного неимущественного права является автономной юридической конструкцией.

Аналогичные вопросы могут также возникать и при нарушении (и соответственно - защите) иных абсолютных прав, когда стороны не связаны договором. Глубокий анализ этих проблем может служить темой отдельного исследования.