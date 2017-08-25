28 августа в г. Астане состоится семинар по госзакупкам с участием вице-министра финансов

28 августа в г. Астане под председательством вице-министра финансов Руслана Бекетаева состоится семинар по разъяснению норм законодательства о государственных закупках и обсуждению новых подходов закупок.

Отметим, Минфином разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора» и внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок.

В работе семинара примут участие сотрудники Министерства финансов, представители местных исполнительных органов (акиматы г.Астана, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областей), Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», общественных организаций, бизнес-сообществ.

Дата, время и место проведения: 10 часов 28 августа 2017 г., г. Астана, проспект Победы, 11, здание Министерства финансов РК.

Аккредитация СМИ по телефонам: 8(7172) 717332, 717034

Пресс-служба Министерства финансов РК:

Тел. 8 (7172) 71-84-22, 71-70-34

Электронная почта: minfingovkz@gmail.com

Сайт: www.minfin.gov.kz