В Лондоне воры вынесли через дыру в стене магазина украшения на $2,3 млн
25 августа 2017, 16:43
Пока подозреваемых не нашли, расследование продолжается.
Грабители забрались в ювелирный магазин на востоке Лондона через дыру в стене и украли золотые и бриллиантовые украшения стоимостью 1,8 миллиона фунтов стерлингов (более 2,3 миллиона долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на радио LBC.
В грабеже 10 июля участвовали восемь человек, трое из которых при помощи кувалды и лома сделали дыру в стене и пробрались в здание, остальные остались у входа следить за ситуацией. Грабители провели в магазине около трех часов, потом покинули здание также через дыру.
Среди украденных украшений были золотые и бриллиантовые колье, браслеты, подвески и серьги, отмечает радиостанция.
Пока подозреваемых не нашли, расследование продолжается.
Фото: © Fotolia / myskiv
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