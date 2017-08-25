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Женщина с младенцем упала с 12 этажа в Астане

25 августа 2017, 16:54

Женщина скончалась на месте, ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу.

Женщина с годовалым ребенком упали с высоты 12-го этажа в Астане, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел столицы.

По информации полиции, женщина, 1976 года, и ребенок, 2016 года рождения, упали, предположительно, с 12-го этажа многоэтажного дома по улице Шакарима Кудайбердиулы.

Женщина скончалась на месте, ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

По факту падения женщины и ребенка столичными полицейскими проводится проверка.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта antikor.com

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