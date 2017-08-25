Женщина с младенцем упала с 12 этажа в Астане

Женщина скончалась на месте, ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу.

Женщина с годовалым ребенком упали с высоты 12-го этажа в Астане, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел столицы.





По информации полиции, женщина, 1976 года, и ребенок, 2016 года рождения, упали, предположительно, с 12-го этажа многоэтажного дома по улице Шакарима Кудайбердиулы.





Женщина скончалась на месте, ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу.





В настоящее время выясняются все детали произошедшего.





По факту падения женщины и ребенка столичными полицейскими проводится проверка.



