Более 2 миллиардов тенге выделено на горячее питание в школах Атырауской области

Об этом, сегодня, 25 августа было сообщено в ходе августовской конференции учителей, передает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как рассказала руководитель управления образования Атырауской области Нурсауле Сайлауова в этом году в области не останется ни одного аварийного здания школы или детского сада. Всего в регионе работают 162 дошкольных, 192 средних учебных и 25 среднетехнических и специальных учебных заведений. В этом году дополнительно с первого сентября начнут свою работу 7 новых школ и 4 детских сада. На этапе строительства еще 6 школ и 11 детских садов.

Объем финансирования образования в этом году составил 53,7 миллиардов тенге, что больше прошлогоднего на более чем 4 миллиарда тенге. Если говорить о нехватке педагогов, то на сегодня в регионе требуется 361 специалист, это преподаватели физики, информатики, математики, биологии, русского языка и физической культуры. Следует отметить, что в области уже приняты конкретные меры для решения проблемы. Так в этом году в регионе начнут работу 102 молодых учителей, а из 222 образовательных грантов, выделенных в этом году в области, 178 приходится на педагогические специальности. Студенты получившие образование за счет местного бюджета после окончания учебы будут трудоустроены по специальности в Атырауской области.

- Мы должны создавать условия для молодых специалистов работающих в сфере образования, - сказал в ходе выступления глава региона Нурлан Ногаев. - Это прямое поручение главы государства. Акимам всех уровней уже даны соответствующие поручения, согласно которым они будут усиливать работу по строительству жилья для молодых специалистов.

Также глава региона поручил создать при каждой школе вакансию специалиста который будет отвечать за строительство, капитальный ремонт и состояние учреждения.

- При каждом образовательном учреждении открыть отдельную вакансию для специалиста, ответственного за строительную сферу. Что бы ни директор, ни завуч, ни другой педагог не бегал и не смотрел за рабочими на строительных площадках, а выполнял свои прямые обязанности по предоставлению знаний учащимся, - дал поручение Нурлан Ногаев своему заместителю Алибеку Наутиеву.

Как было сообщено в ходе конференции в этом учебном году в начальных классах будут обучаться 51 521 учащихся. Все они будут обеспечены горячим питанием, на эти цели из местного бюджета было выделено 2 миллиарда 273 миллиона тенге, что практически в два раза больше суммы выделенной в прошлом году - 1 миллиард 195 миллионов.

Глава региона в ходе выступления отметил что согласно поручению главы государства с первого сентября в средне специальных и технических учебных заведениях области на бесплатное обучение первой рабочей профессии смогут претендовать все желающие. Всего в наступающем учебном году планируется начать обучение 250-ти абитуриентов на средства из местного и 3 997 на средства из республиканского бюджета.

Помимо этого в новом учебном году начнется разработка плана по подготовке и реализации современных научных технологий для повышения уровня образования. Будет проведен детальный анализ по итогам ЕНТ, определены отстающие школы и изучены факторы, негативно влияющие на изучение основных предметов и разработаны конкретные методические указания по их устранению.

После окончания конференции глава региона наградил грамотами и благодарственными письмами отличившихся педагогов.