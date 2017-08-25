Песня о пришедшем "в смутное время" Путине возглавила чарты iTunes в России
25 августа 2017, 16:56
Она была выложена на YouTube 22 августа – в День государственного флага России – и уже собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, в том числе и от тех, кто не совсем согласен с некоторыми фразами этой песни.
Первое место в чарте "Лучшие песни" российского iTunes занял клип "Putin" в исполнении Lady Fortuna. Песня посвящена "бесстрашному президенту России", который "пришел в самое смутное время" и "сильной рукой правит русской землей", сообщает Vesti.ru.
Под псевдонимом Lady Fortuna скрывается продюсер и пиарщица Юлия Рыбакова, пишет сайт НТВ.Ru. Ей также принадлежит ранее выложенная в Сеть песня "Рамзан впереди", а кроме того она участвовала в записи сингла о президенте США Дональде Трампе.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874904-3b1f2dc62c08d73c5c69a052cd20eab6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...