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Песня о пришедшем "в смутное время" Путине возглавила чарты iTunes в России

25 августа 2017, 16:56

Она была выложена на YouTube 22 августа – в День государственного флага России – и уже собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, в том числе и от тех, кто не совсем согласен с некоторыми фразами этой песни.

Первое место в чарте "Лучшие песни" российского iTunes занял клип "Putin" в исполнении Lady Fortuna. Песня посвящена "бесстрашному президенту России", который "пришел в самое смутное время" и "сильной рукой правит русской землей", сообщает Vesti.ru.


Под псевдонимом Lady Fortuna скрывается продюсер и пиарщица Юлия Рыбакова, пишет сайт НТВ.Ru. Ей также принадлежит ранее выложенная в Сеть песня "Рамзан впереди", а кроме того она участвовала в записи сингла о президенте США Дональде Трампе.

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