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Ударивший журналиста НТВ в прямом эфире получил полгода исправительных работ

25 августа 2017, 17:14

Суд признал Александра Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои".

Мировой суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева в московском Парке Горького 2 августа во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ, сообщает ТАСС.

"Признать Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, назначить ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ", - огласила решение судья.

После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором.

"Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - сказал Орлов.

Процесс проходил в особом порядке в связи с признанием фигурантом вины. При особом порядке производства суд не исследует доказательства и назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.

Исправительные работы - вид уголовного наказания, заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход государства определенной части.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС


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