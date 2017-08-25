Ударивший журналиста НТВ в прямом эфире получил полгода исправительных работ
25 августа 2017, 17:14
Суд признал Александра Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои".
Мировой суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева в московском Парке Горького 2 августа во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ, сообщает ТАСС.
"Признать Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, назначить ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ", - огласила решение судья.
После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором.
"Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - сказал Орлов.
Процесс проходил в особом порядке в связи с признанием фигурантом вины. При особом порядке производства суд не исследует доказательства и назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.
Исправительные работы - вид уголовного наказания, заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход государства определенной части.
Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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