Машиностроительный кластер в Петропавловске построят китайские инвесторы

На III заседании Регионального Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в области между акимом города Петропавловска Маратом Тасмаганбетовым и генеральным директором компании Shi Yan De Rui Gong Mao Co. Ltd. Ван ТяньДе подписан меморандум на 65 миллиардов тенге.





В ходе встречи генеральный директор компании Shi Yan De Rui Gong Mao Co. Ltd. Ван ТяньДе рассказал, что проект является индустриальным парком, который будет находиться в Северо-Казахстанской области в городе Петропавловске. Идея полностью соответствует стратегии «Один пояс - один путь», по казахстанской программе «Нурлы –Жол – путь в будущее» . Общая территория застройки будет составлять 500 гектаров.





«Наш проект получил большую поддержку нашего региона провинции «Хубэй». Хотел бы поблагодарить акима области Кумара Аксакалова за оказанную поддержку и наш губернатор отправляет письмо благодарности. Я от его имени благодарю вас за то, что вы помогли нам создать соглашение о городах и регионах», - сказал генеральный директор компании Shi Yan De Rui Gong Mao Co. Ltd. Ван ТяньДе.





По словам Ван ТяньДе, на месте машиностроительного кластера будут задействованы минимальные расходы на коммунальные услуги, которые будут являться благоприятными для инвестирования. В индустриальном парке будут как производственные цеха, так и обучающие цеха, институт развития. В свою очередь аким города Петропавловска Марат Тасмаганбетов отметил, что данный проект даст большой толчок для развития всех социально-экономических показателей города.





«На сегодняшний день проведены все процедуры, идет подготовка. Создано совместное предприятие , открыто представительство в городе Петропавловске. Акиматом города предоставляется земельный участок. Как сегодня сказали представители китайской компании, будет создан учебный центр, в перспективе будет создано до 3000 рабочих мест», - говорит аким города.





Индустриальный парк предполагает размещение производств. Посередине парка будет проходить зеленая, парковая зона, которая в длинну составит 700 метров, шириной 100 метров, а зоны будут разделены по отраслям. Парк будет производить машиностроительную специализированную технику.



