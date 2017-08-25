В Жамбылской области отмечается снижение преступлений против собственности

Рассмотрены результаты проверки работы ДВД области по профилактике и досудебному расследованию уголовных дел по уголовным правонарушениям против собственности, передает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области​.

Как отметил и.о. прокурора области Айдос Майлыбаев основными задачами уголовного законодательства является защита уголовно-правовыми средствами от преступных посягательств личности, прав и свобод граждан, государственных и общественных интересов, собственности, а также всего правопорядка в стране.

Несмотря на принимаемые меры, отмечается не достаточная профилактическая работа, а также качество расследования и раскрытия данных уголовных правонарушений, наибольшее число из которых это кражи, мошенничества, разбои и грабежи.

Право собственности занимает особое место, оно является залогом стабильности экономических отношений и личного благополучия граждан.

Согласно статистическим данным в текущем году отмечается снижение количества уголовных правонарушений против собственности на 16,9% (с 7433 до 6174).

Однако на фоне такой явной положительной картины имеются ряд нареканий в адрес полиции - отметил Айдос Майлыбаев, к примеру, только кражи занимают половину от общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений в области.

Отмечается рост уголовных правонарушений, связанных с мошенничеством в Байзакском районе на 34,5%, Жамбылском на 325%, Жуалынском на 66,7%, Кордайском на 4,2%, Мойынкумском на 166,7%, Таласском на 10% и Шуском районе на 11%.

​Возросло количество разбоев в Кордайском, Т.Рыскуловском, Меркенском и Мойынкумском районах, что вызывает серьезные опасения.

Хуже всего обстоят дела с профилактикой преступлений - и в первую очередь с лицами ранее судимыми, так в текущем году 753 лица, ранее совершавшие преступления, совершили уголовные правонарушения против собственности, если сравнивать с прошлым годом рост составил 290,1%.

Нельзя не отметить факт выявления преступной группы, занимающейся кражами, под покровительством сотрудника полиции, что серьезным образом наложила «тень» на органы внутренних дел.

Как отметил и.о. прокурора области Айдос Майлыбаев, нельзя во всем винить рядовых сотрудников полиции, которые выполняют свои обязанности при колоссальных нагрузках.

Нехватка штатной численности является основной проблемой полиции так одному участковому сотруднику полиции в г. Тараз приходится обслуживать территорию с населением более 3100 человек, тогда как согласно установленным нормам количество граждан на одного участкового не должно превышать 2300 человек.

Не хватает сотрудников полиции по работе с несовершеннолетними, на одного инспектора ювенальной полиции приходится 1236 учеников.

​Аналогичная ситуация с полицейскими автоэкипажами, вместо обслуживания (патрулирования) территории с 2500 тысяч гражданами, они вынуждены обслуживать территорию с населением 10-16 тыс.

Хуже ситуация обстоит в районах, к примеру с. Масанчи с населением более 17 тыс человек обслуживает всего 2 участковых инспектора полиции, Байзакский район вместо 43 участковых обслуживает всего 26 инспекторов полиции.

В результате многие криминогенные участки остаются без надлежащего контроля, что естественно способствует совершению преступлений - сказал Айдос Майлыбаев, поэтому необходимо направить письмо и в адрес акимата области о выделении финансовых средств для укомплектования штатной численности сотрудников полиции.

​По результатам заседания коллегии обсуждены и ряд других комплексов мер по профилактике и пресечению преступности, проблемы как теоретического, так и практического характера, а исходя из них - и пути их разрешения.