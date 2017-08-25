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Назарбаев отметил проблему коррупции в секторе недропользования

25 августа 2017, 17:23

Президент поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.

Президент Казахстана, выступая сегодня на совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, отметил проблему коррупции в секторе недропользования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые Правительством меры, - сообщается на официальном сайте президента

Глава государства поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.

Сегодня в Акорде состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.

В нем приняли участие Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Председатель Мажилиса Н.Нигматулин, Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, члены Правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.
В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжарова, заместителя Руководителя Администрации Президента Т.Донакова, министра национальной экономики Т.Сулейменова, первого заместителя Руководителя Администрации Президента М.Тажина, заместителя Председателя Сената Б.Бекназарова.

Фото akorda.kz

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