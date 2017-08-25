Назарбаев отметил проблему коррупции в секторе недропользования
25 августа 2017, 17:23
Президент поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.
Президент Казахстана, выступая сегодня на совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, отметил проблему коррупции в секторе недропользования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые Правительством меры, - сообщается на официальном сайте президента
Глава государства поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.
Сегодня в Акорде состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.
В нем приняли участие Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Председатель Мажилиса Н.Нигматулин, Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, члены Правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.
В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжарова, заместителя Руководителя Администрации Президента Т.Донакова, министра национальной экономики Т.Сулейменова, первого заместителя Руководителя Администрации Президента М.Тажина, заместителя Председателя Сената Б.Бекназарова.
Фото akorda.kz
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