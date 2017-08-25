Назарбаев: Судебные решения должны быть ясными и понятными для граждан

Не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в Администрацию Президента.

В Акорде прошло совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В совещании приняли участие Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Председатель Мажилиса Н.Нигматулин, Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, члены Правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.





В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжарова, заместителя Руководителя Администрации Президента Т.Донакова, министра национальной экономики Т.Сулейменова, первого заместителя Руководителя Администрации Президента М.Тажина, заместителя Председателя Сената Б.Бекназарова.

Заслушав отчеты руководителей рабочих групп, Президент Казахстана остановился на реализации отдельных направлений Пяти институциональных реформ.





«Касательно первой реформы. По итогам аттестации руководящих работников корпуса «Б» во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов. Это касается, прежде всего, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки, и практически всех акиматов. Ситуация с карьерным продвижением госслужащих улучшилась. Вместе с тем, в ряде госорганов наблюдается высокая сменяемость руководящего состава в связи с «командными перемещениями», - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства подчеркнул, что на освобождающиеся «по собственному желанию» должности назначаются люди, работавшие с руководителями в различные периоды, и поручил принять дополнительные меры по исправлению указанных недостатков.





«Также не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в Администрацию Президента. Нет реальной состязательности на досудебной стадии. Адвокаты и работники правоохранительных органов имеют недостаточную квалификацию. Процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям необходимо максимально упростить. Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам. Решения судебных и правоохранительных органов должны быть лаконичными, ясными для понимания граждан, - отметил Нурсултан Назарбаев.





Кроме этого, Глава государства остановился на работе местной полиции и акцентировал внимание на недопущение снижения её управляемости и оперативности в реагировании на экстренные ситуации.





«Местная полиция была и остается в единой системе органов внутренних дел. Но аким вправе ставить перед полицией задачи по обеспечению правопорядка местного значения и профилактике правонарушений, - сказал Президент Казахстана.



