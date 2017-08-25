Россия обозначила условия окончания военной операции в Сирии

«Операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусра"* на территории Сирии будет продолжена до полной их ликвидации», — сказал он.





Генерал отметил, что правительственные войска Сирии при помощи ВКС России стараются как можно скорее восстановить мир в регионе, «воздерживаясь от ненужного насилия и сохраняя жизни людей».





17 августа представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко впервые за время работы организации обратился по телевидению к жителям страны. В сообщении он отметил, что только совместные усилия граждан помогут «остановить братоубийственную войну и вернуть в многострадальную Сирию долгожданный мир».





Ранее в этом же месяце главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев в ходе торжеств по случаю Дня ВКС заявил, что порядок в Сирии будет наведен благодаря российским летчикам. По его словам, военнослужащие выполняют в Арабской Республике «интернациональный долг» и благодаря их усилиям «хребет международного бандитизма будет сломан».





Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.



