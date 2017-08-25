Назарбаев высказал недовольство реализацией проектов с участием «якорных инвесторов»
25 августа 2017, 17:32
"Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован" - Президент РК.
На совещани по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации в Акорде Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние 2 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
«Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию «Kazakh Invest». Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты? - поинтересовался Глава государства.
Премьер-Министру было поручено закрепить зоны ответственности в работе по привлечению инвесторов.
Нурсултан Назарбаев также остановился на планах и перспективах дальнейшей работы МФЦА и его институтов.
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