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Назарбаев высказал недовольство реализацией проектов с участием «якорных инвесторов»

25 августа 2017, 17:32

"Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован" - Президент РК.

На совещани по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации в Акорде Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние 2 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

«Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию «Kazakh Invest». Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты? - поинтересовался Глава государства.

Премьер-Министру было поручено закрепить зоны ответственности в работе по привлечению инвесторов.

Нурсултан Назарбаев также остановился на планах и перспективах дальнейшей работы МФЦА и его институтов.


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