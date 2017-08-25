Состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством Главы государства

В совещании приняли участие Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Председатель Мажилиса Н.Нигматулин, Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, члены Правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжарова, заместителя Руководителя Администрации Президента Т.Донакова, министра национальной экономики Т.Сулейменова, первого заместителя Руководителя Администрации Президента М.Тажина, заместителя Председателя Сената Б.Бекназарова.

Заслушав отчеты руководителей рабочих групп, Президент Казахстана остановился на реализации отдельных направлений Пяти институциональных реформ.

- Касательно первой реформы. По итогам аттестации руководящих работников корпуса «Б» во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов. Это касается, прежде всего, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки, и практически всех акиматов. Ситуация с карьерным продвижением госслужащих улучшилась. Вместе с тем, в ряде госорганов наблюдается высокая сменяемость руководящего состава в связи с «командными перемещениями», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что на освобождающиеся «по собственному желанию» должности назначаются люди, работавшие с руководителями в различные периоды, и поручил принять дополнительные меры по исправлению указанных недостатков.

- Также не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в Администрацию Президента. Нет реальной состязательности на досудебной стадии. Адвокаты и работники правоохранительных органов имеют недостаточную квалификацию. Процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям необходимо максимально упростить. Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам. Решения судебных и правоохранительных органов должны быть лаконичными, ясными для понимания граждан, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме этого, Глава государства остановился на работе местной полиции и акцентировал внимание на недопущение снижения её управляемости и оперативности в реагировании на экстренные ситуации.

- Местная полиция была и остается в единой системе органов внутренних дел. Но аким вправе ставить перед полицией задачи по обеспечению правопорядка местного значения и профилактике правонарушений, - сказал Президент Казахстана.

По третьему направлению Пяти институциональных реформ Нурсултан Назарбаев отметил, что из 50 шагов выполнено 13, а остальные находятся в работе.

Вместе с тем, Президент Казахстана еще раз напомнил о необходимости исключения из проекта нового Налогового кодекса неэффективных льгот и преференций, а также поручил провести широкую разъяснительную работу по данному вопросу.

Кроме этого, Глава государства акцентировал внимание на важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний, что должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

- Ставилась задача привлечь минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода на мировые рынки. В прошлом году запущено всего три совместных проекта, реализованные компаниями «Тенарис», «ЭФКО» и «Кока-кола». При этом компания, выпускающая кока-колу, работает в стране ещё с прошлого века, - сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние 2 года.

- Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию «Kazakh Invest». Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты? - поинтересовался Глава государства. Премьер-Министру было поручено закрепить зоны ответственности в работе по привлечению инвесторов.

Нурсултан Назарбаев также остановился на планах и перспективах дальнейшей работы МФЦА и его институтов.

Президент Казахстана отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые Правительством меры, и поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.

В заключение Глава государства обозначил большой объем предстоящей работы всех ветвей власти по дальнейшей реализации Плана нации.

- В рамках конституционных реформ усилена подотчётность и подконтрольность Правительства Парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своём уровне, не перекладывая ответственность на других. Текущие вопросы не следует выносить на уровень Президента, - сказал Нурсултан Назарбаев.