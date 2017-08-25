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Президент затронул важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний

25 августа 2017, 17:35

Это должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

Cегодня в Акорде состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства, выступая на совещании, акцентировал внимание на важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний, что должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

При поставленной задаче по привлечению как минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор запущено всего три совместных проекта.

- Ставилась задача привлечь минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода на мировые рынки. В прошлом году запущено всего три совместных проекта, реализованные компаниями «Тенарис», «ЭФКО» и «Кока-кола». При этом компания, выпускающая кока-колу, работает в стране ещё с прошлого века, - сказал Президент Казахстана.

Фото с сайта kapital.kz

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