Президент затронул важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний
25 августа 2017, 17:35
Это должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.
Cегодня в Акорде состоялось совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством Главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства, выступая на совещании, акцентировал внимание на важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний, что должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.
При поставленной задаче по привлечению как минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор запущено всего три совместных проекта.
- Ставилась задача привлечь минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода на мировые рынки. В прошлом году запущено всего три совместных проекта, реализованные компаниями «Тенарис», «ЭФКО» и «Кока-кола». При этом компания, выпускающая кока-колу, работает в стране ещё с прошлого века, - сказал Президент Казахстана.
Фото с сайта kapital.kz
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