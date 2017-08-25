У олимпийской чемпионки Исинбаевой умерла мать

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери , передает , передает Gazeta.ru





«Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Мамулечка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю — ты с нами навсегда, ведь мы — твои дети! Я тебя очень люблю! Всех, кто знал мою маму, очень прошу: помолитесь за упокой ее души! Большое спасибо», — написала Исинбаева на своей странице в сети Instagram.





«Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком, но также очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой все лучшее, что она умела, и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми!» — отметила она.







