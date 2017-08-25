Вопросы региональной безопасности обсудили Президент РК и Генсек ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и ключевые аспекты процесса дальнейшего институционального развития Организации», - говорится в сообщении.

Также во время беседы был рассмотрен вопрос подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой планируется осенью 2017 года в Минске.