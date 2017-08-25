Лесбиянку, которую якобы изнасиловали 15 мужчин, посадили на 10 лет за ложь
25 августа 2017, 17:53
Жительнице Великобритании, страдающей избыточным весом, всего-навсего не хватало мужского внимания.
25-летнюю жительницу Лондона Джемму Бил, которая обвинила 15 мужчин в изнасиловании для того, чтобы привлечь к себе внимание, приговорили к 10 годам тюремного заключения, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
Ложные показания девушки, которая утверждала, что не интересуется мужчинами, потому что она — лесбиянка, привели к тому, что один из "насильников" просидел за решёткой два года. А Джемме выплатили компенсацию в размере £11 тыс.
Кассим Махад якобы изнасиловал её после того, как предложил подвезти до дома в 2010 году. Но на самом деле, когда девушка вышла из машины, то сама сказала водителю снимать штаны. После этого она специально травмировала себя. Так обманщица поступила ещё с 14 мужчинами.
На протяжении семи лет Джемма рассказывала ужасные истории о том, как становилась жертвой изнасилований. В частности, по её словам, на неё напала группа из четырёх мужчин, которые сексуально домогались её. Но когда в 2015 году Бил снова обратилась в суд, судмедэксперты не обнаружили признаков сексуального насилия. Именно этот повод и стал решающим в пересмотре дела.
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