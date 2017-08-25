В соответствии с подпунктом 70-23) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» утвержден Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».

Классификация пожарной техники приведена в приложении 2 к Техническому регламенту.

Устройства ручного пуска установок пожаротушения, запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы пожарных шкафов должны быть опломбированы.

Пожарные автомобили, мотопомпы и прицепы, введенные в эксплуатацию (поставленные в боевой расчет или резерв), должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом, огнетушащими веществами и находиться в исправном состоянии.

Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения) должны перед приемкой в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаться техническому осмотру, проверяться на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды.

Технический осмотр включает в себя:

1) осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;

2) проверку комплектности;

3) контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;

4) обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба;

5) выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотруб;

6) проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давления и (или) открывающей электрозадвижку на обводной линии наружного и внутреннего противопожарного водопровода;

7) перемотку пожарного рукава;

8) опломбировку пожарного крана.

Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже плюс 5° С.

Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения должны оформляться актом и протоколом испытаний.

Формы акта обследования водопроводной сети на водоотдачу, акта обследования пожарных гидрантов, акта испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокола испытаний на водоотдачу и протокола испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность приведены в приложении 3 к Техническому регламенту.

Пожарные шкафы, должны устанавливаться в любом из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана и не менее двух ручных огнетушителей, с массой заряда огнетушащего вещества огнетушителя не менее 5 кг.

Температурный диапазон эксплуатации пожарных шкафов должен быть в пределах от плюс 5° С до плюс 45° С.

Пожарные шкафы в зависимости от назначения должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей.

Конструкция пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящиеся в них технические средства.

Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов должны обеспечивать возможность оперативного информирования о наличии и составе размещаемых в них технических средств.

Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарных подразделений возможность проникновения в помещения и на крыши зданий и сооружений, подачи в указанные помещения огнетушащих веществ, а также спасения людей из этих помещений.

Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность их транспортирования на пожарных автомобилях.

Механическая прочность, размеры и эргономические и защитные показатели ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач по спасению людей с высотных уровней и подъему необходимого пожарного оборудования.

Спасательная веревка должна быть смотана в клубок и храниться в непромокаемом чехле. Конструкция чехла должна обеспечивать оперативность применения веревки, иметь карман для размещения паспорта (формуляра) и ремень для переноски с регулировкой по длине.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.