На базе Таразского металлургического завода создан индустриальный парк

В рамках развития парка введена в действие программа сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса.

В рамках поддержки бизнеса региона на базе промышленной территории ТОО «Таразский металлургический завод» состоялась презентация индустриального парка, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима области Тимур Жанке, руководство города Тараз, предприниматели, представители СМИ.









Целью открытия проекта является предоставление участникам индустриального парка возможности развития бизнеса с максимальными удобствами и минимальными затратами. Создание новых рабочих мест, повышение квалификации специалистов промышленных коллективов. Привлечение инвестиций в развитие промышленной сферы.





В развитие парка изначально выделено 41 гектар земель, на которых расположены производственные, административные и складские помещения.









Парк имеет готовую производственную инфраструктуру, которая поможет поддержать работу промышленных объектов.





Кроме этого в полномочии индустриальной зоны имеется автопарк Таразского металлургического завода, снабженный строительно-монтажной, металло-конструкционной и монтажной, металлообрабатывающей и другой специализированной техникой.









Наряду с этим представительству парка предоставлено четыре возможности, в том числе – аренда, прямая продажа производственных зданий вместе с земельными участками.





В рамках развития парка введена в действие программа сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса.









В ближайшее время планируется открытие и запуск бизнес-инкубатора. Для реализации этого проекта предоставляется здание площадью более 7000 кв.м.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



