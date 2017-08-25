Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" А. Тосканбаев: Развивайте свои таланты!

"Чем больше вы умеете - тем больше ваша цена".

В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана", который сейчас активно реализуется в стране, мы узнаем о необычных, талантливых, успешных и самоотверженных казахстанцах. Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания.





Продолжая цикл публикаций о кандидатах в проект, портал Zakon.kz познакомит вас с активистом, занимающимся популяризацией, защитой и развитием предпринимательской деятельности в Казахстане Арманом Айдосовичем Тосканбаевым.





Арман - молодой казахстанский предприниматель, инвестор, общественный деятель, руководитель Ассоциации молодых предпринимателей. Он пример для тысячи молодых начинающих бизнесменов.





Арман отмечает, что занимается бизнесом всю свою сознательную жизнь. "Уже не помню сколько бизнесов я открыл и сколько угробил".





Арман родился 23 октября 1991 года. После окончания средней школы, он поступил в Томский государственный университет, обучался на физико-техническом факультете по специальности "Динамика полета, ракетостроение". На втором курсе Арман бросил обучение в университете.





В 2008 году в возрасте 16 лет начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 2009 году открыл первый компьютерной магазин по продаже бывшей в употреблении компьютерной и оргтехники. После в городе Томск Арман продавал пиломатериалы.





Также работал в телекоммуникационной компании ТОО «Комбинат связи» в должности системного администратора, в последующим занимал должность технического директора.





В 2013 году работал в телекоммуникационной компании ТОО «Шон-Би» в должности исполняющего обязанности директора. В 2014 году основал вместе с партнерами компанию ТОО "TOPFLIGHT", которая занималась обучением предпринимательской деятельности. В этом же году основал ОЮЛиИП «Казахстанская ассоциация молодых предпринимателей» для того, чтобы помогать молодым начинающим бизнесменам.





Также в 2014 году Арман выиграл грант в три миллиона тенге по программе "Дорожная карта бизнеса 2020" на проект "Производство гидропонных установок", позже основал компании "Новые зеленные технологии" и "Zertis", которые являются передовым компаниями в сельском хозяйстве.





Компаниями были разработаны и внедрены технологии по беспочвенному выращиванию растений на многоярусных установках "Vertical farming". На сегодняшний день построена теплица в городе Караганда с привлечением частных инвестиции.









В 2015 году Арман основал компанию TOO "UnitedBusinessGroup", с торговой маркой часов "Отан Патриоты". Компания занимается производством первых казахстанских часов. Мастера создают уникальные часы с гербом Казахстана. 1 декабря 2016 года Арман вручил их президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Компания прошла путь от сборки до создания полноценного предприятия по производству часов ручной работы.





Также Арман Тосканбаев является постоянным членом Комитета малого и среднего бизнеса и членом дискуссионного клуба молодых предпринимателей при Национальной палате предпринимателей, членом общественного совета по поддержке малого и среднего бизнеса при партии «Нур Отан».





За время работы в Ассоциации молодых предпринимателей (КАМП) Арман сделал немало важных дел.





Так, он разработал программу обучения для начинающих предпринимателей «От идеи к бизнесу». Всего за год обучение по программе прошли свыше 600 молодых людей, из которых 150 открыли свой бизнес и работают по сей день.





Также был открыт коворкинг центр "Достык" на базе Карагандинского экономического университета, создан "Институт менеджеров по инвестициям", в рамках программы "Бизнес экосистема области". Обучение по привлечению инвестиций в предприятия прошли свыше 100 молодых людей. Был также разработан проект "История успеха". Это некая площадка для обмена опытом между успешными и начинающими предпринимателями. В рамках проекта проведено свыше 20 встреч, с охватом более двух тысяч молодых людей.





Кроме этого функционирует проект "Деловой клуб" в рамках КАМП, созданный для точечной помощи предпринимателю. Также проводятся ежесезонные StartUP конкурсы "Осень, Зима, Весна, Лето". Первый конкурс прошел 16 ноября 2014 года. Только за 2015 год было запущено шесть стартап проектов, которые функционируют по сей день.





Были проведены бизнес-тренинги в более чем сорока колледжах и вузах (совместно с отделом ТиПО), цель которых - вовлечение молодежи в предпринимательство. Также Арман написал пособие для начинающих предпринимателей "500 идей для бизнеса".





- Арман, поделитесь своим мнением о проекте "100 новых лиц Казахстана".





- Я считаю, что проект действительно нужный, потому что за 25 лет Независимости нашей страны у молодежи мало кумиров и лидеров для подражания. Тех людей, на кого хотелось бы равняться. Да, выдающихся спортсменов у нас много, есть и музыканты, но очень мало известных ученых, предпринимателей. Мы мало знаем о профессионалах в своей сфере. Поэтому этот проект, по моему мнению, предназначен именно для этого - узнать о таких людях.





- Дайте пару советов начинающим предпринимателям.





- Лично для меня открыть свое дело - это необходимость. Я вырос в небогатой семье и мне нужно было зарабатывать деньги, помогать родителям, копить на свое будущее. Поэтому это просто нужно было делать. Тот бизнес хорош, когда вы хотите обеспечить себя и семью. Тогда даже не стоит вопрос - каким именно бизнесом заниматься? Вы просто начинаете перебирать те или иные варианты.





Если говорить о молодых людях, которые хотят заниматься бизнесом, но не знают с чего начать, то можно подумать к чему лежит душа, что интересует. Нужно развивать свои умения, таланты. К примеру, кто-то хорошо знает языки. Такой человек может открыть контору по переводу текстов. Кто-то хорош в ювелирном деле, кто-то сварщик или инженер. К примеру, обладатели рабочих профессий, которых на сегодняшний день очень мало. Ведь немногие молодые люди идут обучаться рабочим профессиям. А это на самом деле клад для начинающего предпринимателя. Это люди-продукты. Они могут зарабатывать на своих талантах. Они умеют, к примеру, варить что-то из железа и продавать эту продукцию.





Пока вы молоды, учитесь в школе или в университете - развивайте свои таланты. Чем больше вы умеете - тем больше ваша цена. Если вы к 24-25-ти годам, заканчивая университет, имеете много других талантов или умений, то это очень поможет в ваших будущих начинаниях.





- Арман, чем вы сейчас занимаетесь, может быть какими-то новыми проектами?





- Проектов у нас очень много. Сейчас продолжаю заниматься теплицей, часовой компанией. Открывается еще одна фирма, которая будет заниматься добычей криптовалюты в Казахстане и предоставлять услуги для обычных людей, которые не понимают, что это такое, но интересуются этой темой. Мы будем предоставлять сервис по добыче криптовалюты.





Также совсем скоро я выпускаю свою книгу "От идеи к бизнесу". Я ее презентовал в июне в Италии, она разлетелась в 28 стран Европы. В Казахстане мы планировали выпустить книгу в сентябре. В книге я даю советы начинающим предпринимателям, пошаговые инструкции. Можно сказать, что это практическое пособие о том, как открыть свой бизнес.





- Расскажите о том случае, когда вы вручили часы президенту Назарбаеву. Какие у вас были в тот момент эмоции?





- Когда рядом с президентом находишься, в этот момент улетучивается все волнение, возможно это происходит из-за его энергетики. Честно, была большая радость. Потому что я всю жизнь мечтал встретиться с этим легендарным человеком. Он внес огромный вклад в развитие нашей страны. Мне удалось буквально пару минут с ним поговорить, я рассказал, чем я занимаюсь. В общем одной фразой можно охарактеризовать мои эмоции - жизнь удалась!!!









Напомним, что идейным вдохновителем проекта "100 новых лиц Казахстана" стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





"Мы должны определить 100 новых, ставших за это время достойными имен. Если мы все время будем говорить о других, а у нас нет никого, конечно, кто будет нас знать? У человека есть свой талант, он должен вырасти, развиться и стать лучшим. Во-вторых, должны быть условия для того, чтобы его услышали, узнали о нем", - сказал Назарбаев в интервью агентству "Хабар".





По его словам, надо найти такие "новые имена", популяризовать их в мировом сообществе, показать, что они и у нас есть.





"Если их творения будут переведены и представлены за рубежом, если мы сообщим о них через информационные источники, если они станут известными, тогда можно будет сказать, что у нас есть такие люди, есть такие произведения, в том числе в литературе, кино, театре, музыкальном искусстве", - считает президент.





Уже активно функционирует сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. После сбора заявок, рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта "100 новых лиц Казахстана". В качестве главных органов, ответственных за реализацию специального проекта "100 новых лиц Казахстана", определены министерство информации и коммуникаций и секретариат Ассамблеи народа Казахстана.



