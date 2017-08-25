Бесплатных парковочных мест в аэропорту Нурсултан Назарбаев достаточно – акимат Астаны

Всего в зоне международного аэропорта Нурсултан Назарбаев есть три разных зоны парковочных мест.

На сегодняшний день в главной воздушной гавани столицы Казахстана имеются около шестисот бесплатных парковочных мест, этого достаточно для текущего пассажирооборота, передает медиацентр акимата Астаны.





В пятницу в рамках пресс-тура по новому терминалу международного аэропорта Нурсултан Назарбаев руководитель городского управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов рассказал о текущей ситуации по платным парковкам.





Введение тарифов на определенные машиноместа связаны в первую очередь с наведением порядка и исключением нелегальных таксистов, сообщил Б. Игенбердинов журналистам.





«Власти не собираются зарабатывать на этом, в первую очередь это – безопасность. Те доходы, которые мы будем получать, идут на развитие транспортного сервиса. Тарифная сетка была разработана предыдущим руководством «Astana LRT». Низкий тариф позволял нелегальным таксистам «крутиться» возле парковки, для них суточный тариф в 2–3 тысячи тенге роли не играет. Поэтому и были приняты такие высокие тарифы», – пояснил Игенбердинов.





Также руководитель УПТ подчеркнул, что нововведение в столичном аэропорту – не новшество для города. К примеру, аналогичными мерами удалось навести порядок на старом железнодорожном вокзале.





«У нас есть определенный опыт по нормализации ситуации на старом ж/д вокзале. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что там нет того хаоса, который творился все эти годы. Такую же работу мы начали проводить и здесь. В свое время бесплатная парковка не позволяла нам проводить ряд мероприятий – таких, как уборка в зимний период, к примеру», – отметил Б. Игенбердинов.





Всего в зоне международного аэропорта Нурсултан Назарбаев есть три разных зоны парковочных мест.





Первая зона – открытая, платная, рассчитанная на 806 парковочных мест. Тарифы здесь следующие: до 30 минут – бесплатно, от 30 минут до 2 часов – 400 тенге, с 2 часов до 24 часов – 1500 тенге в час, или 33 000 тенге за первые сутки простоя, с 24 часов и более – 2500 тенге в час, или 60 000 тенге в сутки, начиная со вторых суток.





Эти меры предприняты для стимулирования высокой оборачиваемости транспортных средств и обеспечения достаточного пространства на самой близкой к зданиям аэропорта краткосрочной парковке вместимостью 806 мест.





Кроме того, специалисты отмечают, что для всех желающих имеется более дешевая охраняемая долгосрочная крытая парковка, ее стоимость всего две тысячи тенге в сутки. Там предусмотрено 266 машиномест. Также для удобства пассажиров, провожающих и встречающих, вблизи крытой парковки имеется бесплатная стоянка на 543 автомобиля.



