В Алматы временно перекроют движение
25 августа 2017, 18:17
Временный объезд будет организован по ул.Навои.
В Алматы на несколько дней перекроют движение на участке улицы Мустафина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
В связи с производством работ по реконструкции ул. Мустафина движение транспорта от ул.Саина до ул.Биржана с 26.08.17г. по 29.08.17г. будет перекрыто. Временный объезд будет организован по ул.Навои.
Фото: Yvision
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