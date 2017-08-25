В Астане сотрудники КНБ выявили контрабанду драгоценных металлов

Сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Казахстана в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4 кг. 900 гр.

Очередной факт контрабанды драгоценных металлов на сумму около 35 млн. тенге пресекли в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz





23 августа 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий во время регистрации пассажиров и багажа международного рейса сообщением Астана - Стамбул сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Республики Казахстан в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4 кг. 900 гр.





Преступление было совершено сотрудником аэропорта, который скрытно в нательном поясе пронес через границу предметы контрабанды минуя зону таможенного контроля и оформления.

Расследуется уголовное дело.



