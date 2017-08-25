В Астане сотрудники КНБ выявили контрабанду драгоценных металлов
25 августа 2017, 18:40
Сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Казахстана в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4 кг. 900 гр.
Очередной факт контрабанды драгоценных металлов на сумму около 35 млн. тенге пресекли в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.
23 августа 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий во время регистрации пассажиров и багажа международного рейса сообщением Астана - Стамбул сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Республики Казахстан в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4 кг. 900 гр.
Преступление было совершено сотрудником аэропорта, который скрытно в нательном поясе пронес через границу предметы контрабанды минуя зону таможенного контроля и оформления.
Расследуется уголовное дело.
Фото: Golden-inform.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874933-d280a679b6851772ea83711d42895276
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...