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В Астане сотрудники КНБ выявили контрабанду драгоценных металлов

25 августа 2017, 18:40

Сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Казахстана в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4 кг. 900 гр.

Очередной факт контрабанды драгоценных металлов на сумму около 35 млн. тенге пресекли в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

23 августа 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий во время регистрации пассажиров и багажа международного рейса сообщением Астана - Стамбул сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Республики Казахстан в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4 кг. 900 гр.

Преступление было совершено сотрудником аэропорта, который скрытно в нательном поясе пронес через границу предметы контрабанды минуя зону таможенного контроля и оформления.
Расследуется уголовное дело.

Фото: Golden-inform.ru

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