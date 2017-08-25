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В Астане из-за ремонтных работ будут перекрыты дороги

25 августа 2017, 18:45

По данному участку проезд будет закрыт с 08.00 часов 28 августа т.г. по 06.00 часов 30 августа.

В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. Сарыколь на участке от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова движение транспортных средств будет ограничено полностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По данному участку проезд будет закрыт с 08.00 часов 28 августа т.г. по 06.00 часов 30 августа.

Жителям и гостям столицы следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы.

Фото: BNews.kz

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