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В одном из районов Алматы на два дня ограничат подачу горячего водоснабжения

25 августа 2017, 18:49

Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

В Алматы на два дня ограничат подачу горячей воды ряду объектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские Тепловые сети».
Так в период с 8 часов 28 августа до 17 часов 29 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц:

Казыбек би – Наурызбай батыра – Толе би – Досмухамедова;

Карасай батыра – Масанчи – Шевченко – Сейфулина;

Желтоксан – Абая – Панфилова.

Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

Фото: MRPL.city


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