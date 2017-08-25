В одном из районов Алматы на два дня ограничат подачу горячего водоснабжения
25 августа 2017, 18:49
Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
В Алматы на два дня ограничат подачу горячей воды ряду объектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские Тепловые сети».
Так в период с 8 часов 28 августа до 17 часов 29 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц:
Казыбек би – Наурызбай батыра – Толе би – Досмухамедова;
Карасай батыра – Масанчи – Шевченко – Сейфулина;
Желтоксан – Абая – Панфилова.
Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
Фото: MRPL.city
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