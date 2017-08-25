В Астане прошла встреча Министра обороны Казахстана с Секретарем СБ Узбекистана
25 августа 2017, 18:57
В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества.
Глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с Секретарем Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества. Необходимо отметить, что в текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран.
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