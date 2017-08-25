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В Астане прошла встреча Министра обороны Казахстана с Секретарем СБ Узбекистана

25 августа 2017, 18:57

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества.

Глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с Секретарем Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества. Необходимо отметить, что в текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран.


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