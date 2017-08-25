Государственный секретарь Республики Казахстан посетила ряд культурных объектов Алматы

Гульшара Абдыкаликова также ознакомилась с экспозицией Музея Алматы, открытого в прошлом году в рамках празднования 1000-летия города.

В рамках рабочей поездки в Алматы Государственный секретарь Республики Казахстан посетила ряд культурных объектов города. Гульшара Абдыкаликова возложила цветы к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, а также ознакомилась с экспозицией Музея Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





Государственный секретарь РК вместе с акимом Алматы возложила цветы к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, установленного в сквере Карагайлы в мае текущего года в рамках программы «Рухани жаңғыру». Четырехметровый монумент, выполненный из бронзы и гранита изображает скульптуру матери прижавшей к груди ребенка.





Гульшара Абдыкаликова также ознакомилась с экспозицией Музея Алматы, открытого в прошлом году в рамках празднования 1000-летия города. Музей является крупным научным и культурным центром мегаполиса, представляющим весь спектр историко-культурного наследия региона. Музейные коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и другого.





В этот же день Государственный секретарь РК посетит международный фестиваль «Алматы Кок-Тобе Оpera - 2017», приуроченный к международной выставке «Астана EXPO–2017» и празднованию Дня города. На сцене фестиваля выступят лучшие казахстанские солисты и звезды мирового балета и оперы в сопровождении симфонического оркестра Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.





Кроме того, Гульшара Абдыкаликова посетит открытие обновленного панно «Сұлушаш». Мозаика художника Молдахмета Кенбаева и монументалиста Николая Цивчинского, изображающая девушку с национальным украшением в руках, в 70-х годах прошлого столетия была установлена на фасаде одного из домов по пр.Достык. Благодаря сыну художника Алпамысу Кенбаеву панно, выполненное из смальты, восстановлено и при поддержке акимата города Алматы установлено в красивейшем месте - на горе Көк-төбе.



