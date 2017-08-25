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В Алматы состоялось очередное заседание Совета по этике

25 августа 2017, 19:05

На совещании были обозначены проблемные вопросы сферы оказания госуслуг, оказываемые не только местными исполнительными органами, но и организациями в сфере естественных монополий.

В Алматы состоялось очередное заседание Совета по этике города Алматы с участием заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым.

В работе совещания приняли участие руководители госкорпорации «Правительство для граждан», члены мониторинговых группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии, общественники, а также по средствам видеоконференции присутствовали представители территориальных подразделений Агентств и центральных госорганов.

Алик Шпекбаев совместно с общественностью проинспектировал ряд организации Алматы оказывающие наиболее востребованные для граждан услуги. В их числе были ЦОНы, университеты, отделы миграционной полиции и госдоходов, а также сферы здравоохранения и коммунальных услуг.

На совещании были обозначены проблемные вопросы сферы оказания госуслуг, оказываемые не только местными исполнительными органами, но и организациями в сфере естественных монополий. Председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции были даны конкретные рекомендации по устранению административных барьеров, бюрократических волокит, коррупционных рисков и упрощению получения населением госуслуг.

«Мой принцип таков, если я увидел где-то недостатки, то через некоторое время вернусь, заставлю исправить для того, чтобы народу было как можно проще, удобнее и быстрее получать услуги. Мы работаем на авторитет власти, президент дал задание, где то исполняют недостаточно. Думаю, что если мы отвечает за этот участок работы, то должны проконтролировать все и всех. Я сегодня сам убедился, что наиболее профессионально услуги оказывают в госкорпорациях ЦОНах, СпецЦОНах. Если мы постепенно перенесем туда все услуги, то у нас исчезнет бытовая коррупция», - прокомментировал Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.


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