7 стран могут присоединится к свободной зоне торговли ЕАЭС

«У нас на данный момент открыто 7 переговорных треков. И каждый из них абсолютно уникальный, это Сербия, Сингапур, Иран, Китай, Египет, Индия, Израиль» - Никишина.

ЕАЭС ведет переговоры с 7-ю странами о зоне свободной торговли. Об этом сегодня рассказала во время итогового брифинга член коллегии (министр) по торговли ЕЭК Вероника Никишина, передает корреспондент Zakon.kz.





«У нас на данный момент открыто 7 переговорных треков. И каждый из них абсолютно уникальный, это Сербия, Сингапур, Иран, Китай, Египет, Индия, Израиль. И у нас нет типового соглашения, которое мы всем предлагаем. Как я говорила с Израилем у нас товарное соглашение, с Китаем не преференциальное без пошлин…», - сказала Никишина.





Имеется в виду, что переговоры будут идти по всей торгово-экономической повестке, кроме преференций, то есть снижению пошлин. Планируется, что оно станет интересным для бизнесменов стран ЕАЭС, так как в нем будут отражены вопросы сотрудничества в таможенной сфере, переход на более быстрые способы обмена информации, без документные взаимодействие бизнеса, элементы электронной коммерции с Китаем.





«С Ираном у нас временное соглашение, - продолжила Никишина. - Что касается Сингапура, в силу специфики партнера, у которого практически все пошлины нулевые уже, у них там 3-4 товара у которых есть пошлины, то соглашение о свободной торговле товарами будет означать снижение пошлин с нашей стороны».





«Но Сингапур является нашим партнером в первую очередь в отношении которого мы видим перспективы по услугам и инвестициями. И в силу сложности нашего национального и наднационального совмещения компетенций, мы с Сингапуром три дня назад утвердили директивы, 29 августа у нас пройдет первый раунд переговоров, мы начинаем активную. Фазу переговоров, где ключевым будут инвестиции и услуги», - добавила она.





С Индией переговорный процесс будет долгим, чувствительным и осторожным, заверила спикер.





«Индия абсолютно другой партнер, очень емкий рынок товарный, с очень сложной регуляторикой, тарифными барьерами и наоборот продукция которой у стран нашего союза вызывает тревогу. Здесь мы будем не быстро двигаться в рамках переговоров, то есть пока мы находимся на стадии…. Я бы назвала первого подхода к снаряду. В силу очень серьезной, штатной и чувствительной работы которая нам предстоит. Это будет чисто товарное соглашение».





Татьяна Ковалева, Астана





Фото: www.ca-portal.ru



