Авиакатастрофа в Алматинской области: состояние пассажира тяжелое
25 августа 2017, 19:45
По словам медиков, сейчас он находится в оглушенном состоянии.
Состояние пострадавшего при падении самолета в Алматинской области пассажира тяжелое. В экстренном порядке пациента доставили в городскую клиническую больницу №7 города Алматы на вертолете, рассказал и.о. заместителя главного врача по хирургии Камбар Байжигитов.
"В 16:20 в седьмую больницу доставили пострадавшего 25-летнего Орынгали Зикирбаева после авиакатастрофы. В приемном покое нашими специалистами полностью проведено обследование. Анализ крови, рентген грудной клетки и брюшной полости, УЗИ органов брюшной полости, компьютерная томография", — рассказал Байжигитов.
По словам врача, обследования показали множественные травмы.
"Выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лобной области с правой стороны, закрытый перелом костей таза, закрытый перелом поперечных отростков 4-го и 5-го поясничных позвонков, ушиб, ссадины мягких тканей грудной клетки подвздошной области слева, травматический шок 1-й и 2-й степеней. Больной сейчас находится в отделении реанимации под наблюдением. Контакт труднодоступен", — рассказал и.о. заместителя главного врача.
Состояние больного тяжелое, но стабильное. По словам медиков, сейчас он находится в оглушенном состоянии.
Легкомоторный самолет модели МAULE М-7-260С производства США упал 25 августа на территории Балхашского района, в 20 километрах от села Жидели Алматинской области. В авиакатастрофе погиб пилот — 63-летний Анатолий Меньшиков.
В компании ТОО "Олжа Бастау", которой принадлежит упавший самолет, комментировать информацию отказались.
По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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