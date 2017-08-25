Авиакатастрофа в Алматинской области: состояние пассажира тяжелое

Состояние пострадавшего при падении самолета в Алматинской области пассажира тяжелое. В экстренном порядке пациента доставили в городскую клиническую больницу №7 города Алматы на вертолете, рассказал и.о. заместителя главного врача по хирургии Камбар Байжигитов.

"В 16:20 в седьмую больницу доставили пострадавшего 25-летнего Орынгали Зикирбаева после авиакатастрофы. В приемном покое нашими специалистами полностью проведено обследование. Анализ крови, рентген грудной клетки и брюшной полости, УЗИ органов брюшной полости, компьютерная томография", — рассказал Байжигитов.





По словам врача, обследования показали множественные травмы.





"Выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны лобной области с правой стороны, закрытый перелом костей таза, закрытый перелом поперечных отростков 4-го и 5-го поясничных позвонков, ушиб, ссадины мягких тканей грудной клетки подвздошной области слева, травматический шок 1-й и 2-й степеней. Больной сейчас находится в отделении реанимации под наблюдением. Контакт труднодоступен", — рассказал и.о. заместителя главного врача.





Состояние больного тяжелое, но стабильное. По словам медиков, сейчас он находится в оглушенном состоянии.



